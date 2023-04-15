ياسمين صبري تتألق في إطلالة جذابة من داخل الأسانسير.. شاهد

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" خاصية ستوري.



وظهرت ياسمين صبري في صورة من أمام المرآة داخل الأسانسير، مرتدية طقم كاجوال ، نالت إعجاب متابعيها.

ياسمين صبري

يذكر أنه تداول مستخدمو الفيسبوك صورة جاكت ياسمين صبري في إعلانها الأخير مع الفنان أحمد عز .

وكانت صورة الجاكت ليست بشياكته كما ظهرت ياسمين صبري وهي تريديه في الإعلان وانهالت عليها التعليقات ياسمين اللي محلياه وآخرون الجاكت شكله بقي حلو ازاي وكان أبرز تعليق القالب غالب .

وقد ظهرت ياسمين صبري في أحد المشاهد وهي ترتدي جاكيت من تصميم Elisabetta Franchi يصل سعره إلى 624 يورو أي ما يعادل 20 ألف جنيه، وحقيبة من تصميم دار Bottega Veneta يصل سعرها إلى 3373 يورو، أي ما يعادل 112 ألف جنيه.