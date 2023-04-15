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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحظة اعتداء وحشي من الاحتلال الإسرائيلي على فلسطيني أعزل.. فيديو

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، مقطع فيديو من اعتداء وحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطيني أعزل.

ويظهر في شريط الفيديو اعتداء وحشي من قوات الاحتلال على مواطن فلسطيني داخل محل عمله، بوحشية مفرطة دون أسبب.

وجاءت في اللقطات التي نقلتها كاميرات المراقبة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطن الفلسطيني الأعزل، دون وجه حق، حيث استخدموا سائل للعين، وغيرها من أدوات التعذيب.

ومن ناحية أخرى، واصل جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، عدوانهم على الأقصي والشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، حيث أصيب عدة مواطنين خلال مواجهات وقمع فعاليات ومسيرات، واعتقل الاحتلال 3 مواطنين وأصيب ثلاثة آخرون بينهم طفل، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشقيقين نضال وأيوب انفيعات، من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واستولت على مركبتهما، وذلك على "جسر زبدة" غرب البلدة.

 

الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني قوات الاحتلال الإسرائيلي كاميرات المراقبة

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