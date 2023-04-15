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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

28 مصابا و20 سيارة إسعاف..ماذا حدث داخل أتوبيس العين السخنة ؟

صدى البلد

أصيب، ٢٨ عاملا في انقلاب أتوبيس في العين السخنة وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

أتوبيس العين السخنة

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كان إسعاف السويس بإشراف الدكتور محمد طنطاوى مدير إسعاف السويس تلقى بلاغا بحادث انقلاب اوتوبيس ميني باص رقم أ س 3451 تابع شركة الرواد لإنشاء الكباري بطريق القطامية العين السخنة باتجاه السويس.

تم الدفع بعدد 20 سيارة اسعاف الي مكان البلاغ و تم نقلهم بالسيارات من مكان الحادث 5 مصابين وتم نقل 16 مصابا من علي الطريق تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام .

العين السخنة

 

في السياق ذاته انتقل الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس الي المستشفى العام وتم استدعاء الأطباء من كافة التخصصات المختلفة للتعامل مع المصابين.

اكد مصدر طبي أن الحالات مستقرة مابين الدرجة الأولي والثانية سحجات وكدمات وجار التعامل معها .

في السياق ذاته تم التحفظ علي السائق في المستشفى العام لاصابته في الحادث.

 

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