تختلف مواعيد أذان المغرب في مدن محافظة شمال سيناء، اليوم السبت ، الرابع و العشرين من أيام شهر رمضان المبارك، حسب بعد المسافات مقارنة بالقاهرة الكبري..حيث يوجد3 توقيتات داخل المحافظة يتراوح الفرق بينهما من دقيقة إلى دقيقتين داخل المحافظة ،بينما يوجد فارق نحو 9 دقائق عن القاهرة الكبري، الذي يحين فيها موعد أذان المغرب اليوم الساعة 6:22 دقائق.
ويترقب المواطنون في مدن وقرى محافظة شمال سيناء طوال شهر رمضان المبارك ، موعد انطلاق مدفع الإفطار واداء صلاة المغرب بشغف خاصة الأطفال.
أذان المغرب:
ويحين موعد أذان المغرب في محافظة شمال سيناء، اليوم السبت ، الرابع و العشرين ، من أيام شهر رمضان في تمام الساعة 6:13 مساءا، بتوقيت بمدينة العريش العاصمة ، ومنطقة بئر العبد غرب العريش 6:16 دقيقه ومنطقة الشيخ زويد الساعة6:12 مساءا ورفح سيناء 6:11 دقيقة.
وتستضيف مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، قافلة دينية من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ..حيث تم القاء للدروس الدينية و خطبة الجمعة في المساجد الشهيرة بمدينة العريش .
كما تقدم مديرية أوقاف شمال سيناء، برنامج "ملتقى الأجيال الرمضاني" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور محمود مرزوق مدير عام الأوقاف بمحافظة شمال سيناء.
توقيت أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الـ24 من رمضان
تختلف مواعيد أذان المغرب في مدن محافظة شمال سيناء، اليوم السبت ، الرابع و العشرين من أيام شهر رمضان المبارك، حسب بعد المسافات مقارنة بالقاهرة الكبري..حيث يوجد3 توقيتات داخل المحافظة يتراوح الفرق بينهما من دقيقة إلى دقيقتين داخل المحافظة ،بينما يوجد فارق نحو 9 دقائق عن القاهرة الكبري، الذي يحين فيها موعد أذان المغرب اليوم الساعة 6:22 دقائق.