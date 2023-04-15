توقيت أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الـ24 من رمضان

تختلف مواعيد أذان المغرب في مدن محافظة شمال سيناء، اليوم السبت ، الرابع و العشرين من أيام شهر رمضان المبارك، حسب بعد المسافات مقارنة بالقاهرة الكبري..حيث يوجد3 توقيتات داخل المحافظة يتراوح الفرق بينهما من دقيقة إلى دقيقتين داخل المحافظة ،بينما يوجد فارق نحو 9 دقائق عن القاهرة الكبري، الذي يحين فيها موعد أذان المغرب اليوم الساعة 6:22 دقائق.



ويترقب المواطنون في مدن وقرى محافظة شمال سيناء طوال شهر رمضان المبارك ، موعد انطلاق مدفع الإفطار واداء صلاة المغرب بشغف خاصة الأطفال.







أذان المغرب:





ويحين موعد أذان المغرب في محافظة شمال سيناء، اليوم السبت ، الرابع و العشرين ، من أيام شهر رمضان في تمام الساعة 6:13 مساءا، بتوقيت بمدينة العريش العاصمة ، ومنطقة بئر العبد غرب العريش 6:16 دقيقه ومنطقة الشيخ زويد الساعة6:12 مساءا ورفح سيناء 6:11 دقيقة.



وتستضيف مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، قافلة دينية من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ..حيث تم القاء للدروس الدينية و خطبة الجمعة في المساجد الشهيرة بمدينة العريش .





كما تقدم مديرية أوقاف شمال سيناء، برنامج "ملتقى الأجيال الرمضاني" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور محمود مرزوق مدير عام الأوقاف بمحافظة شمال سيناء.