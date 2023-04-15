النائب علاء عابد يشارك بإفطار رابطة أبناء الصف والجمعية الشرعية

شارك النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، حفل الإفطار أهالي الصف مع الأطفال اليتامى والسيدات الأرامل وحفظة القرآن الكريم من أبناء الصف.





وذلك بدعوة من رابطة أبناء الصف والجمعية الشرعية بالصف ،وبحضور النائب احمد سعد نويصر، والمستشار عربي زياده ، يسري عمار أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالصف ، غوينم محمد غوينم أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري بالصف ، والشاعر الأصيل محمد عبد الظاهر



حزب مستقبل وطن



وقال النائب علاء عابد ، أننا تعلمنا جبر الخواطر من الرسول سيدنا محمد صلي الله علية وسلم ،وقد ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ‏ ‏أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيلًا .



وأضاف النائب علاء عابد ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جمع شمل الأسرة المصرية ، بحفل إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات ، وكانت رسالة واضحة ، أنه رئيس لكل المصريين ولا يفرق بينهم ، ورأينا مدى تقديره واحترامه للجميع وحرصه على توفير حياة كريمة لكل أبناء الشعب المصري من البسطاء .



وأبدي النائب علاء عابد سعادته لمشاركته اليوم بحفل إفطار الأيتام والأرامل بالصف ، ووجه التهنئة التهنئة بمناسبة عيد القيامه المجيد للاخوة المسيحين ، كما هنأ أيضا بقدوم عيد الفطر المبارك ، متمنيا من الله عز وجل أن ينعم على مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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