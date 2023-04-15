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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

النائب علاء عابد يشارك بإفطار رابطة أبناء الصف والجمعية الشرعية

صدى البلد

شارك النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، حفل الإفطار أهالي الصف مع الأطفال اليتامى والسيدات الأرامل وحفظة القرآن الكريم من أبناء الصف.

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وذلك بدعوة من رابطة أبناء الصف والجمعية الشرعية بالصف  ،وبحضور  النائب احمد سعد نويصر، والمستشار عربي زياده ، يسري عمار أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالصف ، غوينم محمد غوينم أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري بالصف ، والشاعر الأصيل محمد عبد الظاهر


حزب مستقبل وطن


وقال النائب علاء عابد ، أننا تعلمنا جبر الخواطر من الرسول  سيدنا محمد صلي الله علية وسلم ،وقد ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ‏ ‏أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيلًا .

وأضاف النائب علاء عابد ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جمع شمل الأسرة المصرية ، بحفل إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات ، وكانت رسالة واضحة ، أنه رئيس لكل المصريين ولا يفرق بينهم ، ورأينا  مدى تقديره واحترامه للجميع وحرصه على توفير حياة كريمة لكل أبناء الشعب المصري من البسطاء .

وأبدي النائب علاء عابد سعادته لمشاركته اليوم بحفل إفطار الأيتام والأرامل بالصف ، ووجه  التهنئة التهنئة بمناسبة عيد القيامه المجيد للاخوة المسيحين ، كما هنأ أيضا بقدوم عيد الفطر المبارك ، متمنيا من الله عز وجل أن ينعم على مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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النائب علاء عابد رئيس حزب مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب حزب مستقبل وطن مستقبل وطن

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