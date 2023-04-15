ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات جلسة أمس الجمعة، مسجلة المكاسب الأسبوعية الرابعة على التوالي، بعد صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.26% إلى 86.31 دولار للبرميل. كما صعدت عقود النفط الأمريكي بنسبة 0.44% عند 82.52 دولار للبرميل، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 2.3%.

وتدور أسعار الخام حول أعلى مستوى لها فيما يقرب من خمسة أشهر بعد أن فاجأ تحالف أوبك+ الأسواق بخطة تخفيض الإنتاج بمعدل يتجاوز مليون برميل يومياً.

عزز من زيادة الأسعار تدهور مخزون الولايات المتحدة، وضعف تدفقات النفط من روسيا واضطرابات إمدادات خطوط الأنابيب من كردستان العراق.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر أمس انخفاض المعروض النفطي العالمي بمقدار 400 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية العام مشيرة إلى زيادة متوقعة في الإنتاج قدرها مليون برميل يوميًا من خارج أوبك+ بدءًا من مارس مقابل 1.4 مليون برميل يوميا ستخفضها الدول المنتجة بالمجموعة.

وحذرت الوكالة أيضًا من أن تخفيضات الإنتاج الكبيرة التي أعلنتها الدول المنتجة في تحالف أوبك+ قد تزيد من نقص المعروض النفطي وتضر بالمستهلكين.

وتكشف البيانات الحديثة أن الصين استوردت نفطًا في الشهر الماضي بكمية هي الأكبر منذ ثلاثة أعوام، معتمدة على تدفق قياسي للإمدادات الروسية.

وقال محافظ "بنك الشعب الصيني" إي جانج يوم الجمعة إن اقتصاد البلاد ينتظر أن يحقق نموًا بنسبة 5% تقريبًا في العام الحالي.