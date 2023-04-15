مغادرة طائرة تنقل أسرى حوثيين من السعودية باتجاه صنعاء

أفاد الصليب الأحمر الدولي بمغادرة طائرة تنقل أسرى حوثيين من السعودية باتجاه صنعاء.

وكان الصليب الأحمر الدولي أعلن في- وقت سابق - بدء إشرافه على عملية تستغرق أياما لتبادل الأسرى في اليمن ، وذلك بعد زيارة وفدين سعودي وعُماني إلى صنعاء لإجراء مفاوضات مع الحوثيين.

وكتب الصليب الأحمر الدولي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لقد بدأنا عملية إنسانية تستمر عدة أيام لنقل ما يقرب من 900 محتجز بسبب النزاع في اليمن".



وأضاف الصليب الأحمر بالقول: "قام فريقنا بتقييم الحالة الصحية للمعتقلين وللتأكد من لياقتهم للسفر".

وتابع الصليب الأحمر: "سيتم نقل المعتقلين جواً من وإلى عدة مدن في اليمن والسعودية سترافقهم فرقنا، وتشرف على النقل وتلبية أي احتياجات طبية".

وأردف الصليب الأحمر بالقول: "مئات العائلات التي مزقها النزاع يتم لم شملها خلال شهر رمضان المبارك، بصيص أمل وسط المعاناة الشديدة".

وأضاف الصليب الأحمر: "رغبتنا العميقة هي أن توفر عمليات الإفراج عن المعتقلين هذه الزخم لحل سياسي أوسع"، حسب تعبيره.