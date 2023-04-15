زوارق الاحتلال تطلق النار على قوارب الصيد الفلسطينية

أفاد مراسل إذاعة الاقصي بأن زوارق الاحتلال أطلقت نيران رشاشاتها تجاه قوارب الصيادين ببحر بيت لاهيا شمال القطاع .

وتواصل جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي ، عدوانهم على الأقصي والشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، حيث أصيب عدة مواطنين خلال مواجهات وقمع فعاليات ومسيرات، واعتقل الاحتلال 3 مواطنين وأصيب ثلاثة آخرون بينهم طفل، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشقيقين نضال وأيوب انفيعات، من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واستولت على مركبتهما، وذلك على "جسر زبدة" غرب البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة بلاطة البلد ومحيط مخيم بلاطة، في مدينة نابلس، وداهمت منزلا وقامت بتفتيشه واعتقلت المواطن خليل وليد دويكات.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها على حاجز قلنديا العسكري، شمال مدينة القدس المحتلة أمام حركة المواطنين، ونصبت حواجز حديدية عند باب العامود، ومعظم أبوب البلدة القديمة، في محاولة لإعاقة وصول المصلين للمسجد الأقصى.