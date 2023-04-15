نشرة المرأة والصحة|مشروب غير متوقع لمكافحة أضرار كعك العيد..سوء صحة الفم والأسنان يؤدي لمرض خطير

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

أيام قليلة ويحل عيد الفطر المبارك ومع حلول هذه المناسبة يحرص الكثير من الأشخاص على تناول كعك العيد و البسكويت و البيتيفور و غيرها من الحلويات التي تعتبر من أبرز طقوس الاحتفال بعيد الفطر.

يحتفل المصريون يوم الأثنين القادم بـ عيد شم النسيم و الذي يحرص الكثير منهم على تناول الأسماك المملحة و بالأخص الفسيخ و الرنجة ويمكن أن يتسبب كلاهما في رائحة الفم الكريهة.

يمكن أن تبقى الرائحة الكريهة في أنفاس الشخص لساعات وحتى بين عشية وضحاها ، وذلك بعد تناول الفسيخ و الرنجة.

حرصت المذيعة رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

الحفاظ على صحة الأسنان ونظافة الفم لا يكون بغرض الحصول على أسنان بيضاء فقط، تسمح ممارسة العناية بصحة الفم للدفاع الطبيعي للجسم بالحفاظ على البكتيريا تحت السيطرة وبالتالي ، بدون نظافة الأسنان المناسبة ، تؤدي البكتيريا إلى التهابات الفم مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة.