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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

"الصيام صلة بين العبد وربه" محاضرة بمكتبة النمسا بالأقصر

صدى البلد

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان  "الصيام صلة بين العبد وربه" أوضح الشيخ همام محمد موسى أن عبادة الصيام وصل بين العبد وربه وفضائل العشر الأواخر من رمضان  وعلى المسلم اغتنام ليلة القدر، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "العولمة والصهيونية" تحدث عمرو عبد الصبور عن تعريف العولمة والحركة الصهيونية وإرتباطها بالعولمة.

 

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قدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان" الفكرة المسرحية وأهميتها" تحدث المخرج المسرحي كريم الشاوري عن الفكرة المسرحية وأهميتها والفكرة والموضوع والشخصيات 
والأحداث والحوار، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر محمد جاد المولى وقصيدة بعنوان"إلى أثر منك أرتقي"، أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير وقصيدة بعنوان"إكتمال"، كما عرض نادي سينما القصر فيلم عربي بعنوان"تسليم أهالي" إخراج خالد الحلفاوي، كاتب وسناريو شريف نجيب، انتاج تامر مرسي، بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبدالعزيز، عمرو وهبة، محمد اوتاكا، عبدالله مشرف، أحمد فتحي، محمد ممدوح، محمد حسني، لوسي، سمير غانم، إضافة إلى ذلك نفذت عدة ورش فنية متنوعة الأولى بعنوان"شخصية رمضانية" تنفيذ شيماء سعيد حساني، الثانية بعنوان "رمضان جانا" تنفيذ الشيماء محمد مرجان، ونفذت مشيرة محمد طلعت ورشة إعادة تدوير مدفع رمضان، وورشة فاصل مصحف نفذتها أنوار أيمن.

عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "المشاركة الشعبية والتنمية الريفية" تحدث عبدالعاطي على عن مفهوم المشاركة الشعبية والتنمية الريفية ودوافع أحداث تنمية ريفية وآليات المشاركة الشعبية، بجانب ذلك أعد عرض مسرح عرائس قصة"بندق الطماع" أداء وتنفيذ أسماء عباس وهناء عباس، وأعدت ورشة حكى عن"الشافعى" للمؤلف إبراهيم محمد حسن سردتها عواطف مصطفى، وكذلك أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي أماكن ومعالم قدمتها لنا ثناء محمود أخصائية المكتبة العامة بالقصر النهاردة حكايتنا عن "مدينة البطراء أو البتراء".

أعد قصر ثقافة إسنا أمسية شعرية للشاعرة كريمة مختار ألقت قصيدة بعنوان "رمضان كم هامت بك الأقلام "، وكذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر أحمد محمد علي ألقى قصائد" مسرح هزلي، اليوم وأمس، القلب الشقي، لا"، بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها ولاء جابر، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة رسم نفذتها نجوي أبو الفضل محمد.

يذكر أن الفعاليات المقدمة تأتى ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.

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