اكتشفت أن الموت ملوش سن.. فنانة تعلن ارتدائها الحجاب بعد اعتزالها الفن

أعلنت المطربة زيزي عادل، ارتداء الحجاب، وذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام .

شاهد الفيديو:

وعلقت زيزي عادل قائلة : الحمد والشكر لله لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله الذي هداني وأنعم علي بنعمة ارتداء الحجاب.

وبعد مرور سنة من اعتزالي وبعد زيارة بيت الله الحرام حبيت اشاركم فرحتي .

وكانت نشرت الفنانة زيزى عادل ، صورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أثناء تواجدها بالاراضى المقدسة حيث تقوم بتأدية مناسك العمرة.

وقالت زيزى عادل : “الحمد لله حمدا كثيرا.. دعيت وربنا رزقني ونولهالي وفي أيام مفترجة من شهر رجب.. الحمد لله انتهيت من أداء العمرة.. لأول مره في حياتي ازور بيت ربنا و احساس ميتوصفش.. راحه لأول مره احس بيها.. شعور بالروحانية وتحس ان روحك في قمه السعاده ”.