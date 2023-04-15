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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

اكتشفت أن الموت ملوش سن.. فنانة تعلن ارتدائها الحجاب بعد اعتزالها الفن

صدى البلد

أعلنت المطربة زيزي عادل، ارتداء الحجاب، وذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام .

شاهد الفيديو:

وعلقت زيزي عادل قائلة : الحمد والشكر لله لجلال وجهك وعظيم سلطانك  الحمد لله الذي هداني وأنعم علي بنعمة ارتداء الحجاب.
وبعد مرور سنة من اعتزالي وبعد زيارة بيت الله الحرام حبيت اشاركم فرحتي .

وكانت نشرت الفنانة زيزى عادل ، صورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أثناء تواجدها بالاراضى المقدسة حيث تقوم بتأدية مناسك العمرة.

وقالت زيزى عادل : “الحمد لله حمدا كثيرا..  دعيت وربنا رزقني ونولهالي وفي أيام مفترجة من شهر رجب.. الحمد لله انتهيت من أداء العمرة.. لأول مره في حياتي ازور بيت ربنا و احساس ميتوصفش.. راحه لأول مره احس بيها..  شعور بالروحانية وتحس ان روحك في قمه السعاده ”.

شاهد الفيديو:

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