محافظ أسيوط يزور الانجيلية للتهنئة بعيد القيامة المجيد

بدأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أولى زيارته للكنائس للتهنئة بعيد القيامة المجيد بزيارة الكنيسة الإنجيلية الأولى بكوم عباس بحي غرب مدينة أسيوط على رأس وفد من قيادات المجلس التنفيذي للمحافظة وذلك بحضور النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب والنائب الدكتور علي مهران عضو مجلس الشيوخ والنائبة صفاء عيادة عضو مجلس النواب والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط.

حيث كان في استقباله القس باسم عدلي راعي الكنيسة الانجيلية الأولى والشيخ صموئيل باقي صدقه عضو المجلس الملي الإنجيلي العام وأعضاء المجلس وقدم محافظ أسيوط التهنئة بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد مؤكدًا حرصه الدائم على مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم تأكيدًا لروح الوطنية والتسامح التي يتميز بها الشعب المصري.

وقال المحافظ إن الشعب المصري عامة وشعب أسيوط خاصة يعيشيون حالياً مناسبات دينية ووطنية معاً تعكس صورة عظيمة تحمل أسمى معاني التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن حيث يتواكب عيد القيامة المجيد مع شهر رمضان الكريم وعيد أسيوط القومي وعيد تحرير سيناء وقرب حلول عيد الفطر المبارك فالكل يحتفل وهذا هو عظمة المصريين الذين يحتفلون سويًا في جميع المناسبات والأعياد.

وأكد اللواء عصام سعد على روح المحبة السائدة بين أبناء الوطن الواحد فمصر دائما بلد المحبة والأمان وستظل دائمًا نسيجًا مترابطًا بأواصر المحبة والسلام لافتًا إلى أن الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لن تسمح بوجود أي تفرقة على عرق أو جنس أو دين فالعمل ثم العمل هو شعار الجميع داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وشرطة وقيادة.



وفي كلمته قال القس باسم عدلي راعي الكنيسة الانجلية الأولى أهنئكم جميعا بقرب حلول عيد الفطر المبارك فهذه الأيام كلها أعياد دينية ووطنية وقومية كما أود أن أتقدم بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس كل المصريين والذي لايفرق قولا وفعلا بين مسلم ومسيحي والذي ينادي دائما بدولة المواطنة مؤكدًا أن رسالة عيد القيامة هي أن النور أقوى من الظلام والخير أقوى من الشر وسوف يتغلب عليه والسلام أقوى من الحرب داعيًا أن نصلي جميعا لأجل مصر ومن أجل الرئيس أن يوفقه لما فيه خير الوطن وأن تحيا مصر دائما.

من جانبه عبر الشيخ صمويل باقي صدقه عن امتنانه لزيارة محافظ أسيوط والقيادات التنفيذية والشعبية ومشاعر المحبة والتآلف التي تجمعنا مؤكدًا أن الاحتفال بعيد القيامة هي رسالة محبة للعالم وفرصة طيبة أمام كل إنسان لإحياء الخير في كل مكان مع نفسه وأسرته ومجتمعه من أجل صنع مستقبل أفضل ليس من أجل أنفسنا فقط ولكن من أجل الوطن الذي نعيش فيه.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن الجينات المصرية هي جينات متلاحمة ومتناغمة ولا فرق بين أحد فكلنا مصريين لافتًا إلى ما يقوم به الرئيس لترسيخ الجمهورية الجديدة منوهًا أن التقدم لن يحدث دون عرق وجهد وصدق وإخلاص وأن علينا جميعا أن نتكاتف من أجل رفعة مصرنا الغالية.

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط والدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة والمهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط ومحمد بشير مدير عام المكتب الفني بالمحافظة وايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات بأسيوط ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم وداليا تادرس مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية وعبد اللطيف فضاله رئيس حي شرق والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية والحزبية.

كان محافظ أسيوط قد أرسل برقيات تهنئة لكل من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية بمصر للتهنئة بالعيد مقدمًا لهم خالص التهاني لهم ولشعب الكنيسة بهذه المناسبة داعيا الله عز وجل أن يعيده عليهم بموفور الصحة والسلام والتوفيق وعلى الشعب المصري العظيم بالخير والأمن والسلام.

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