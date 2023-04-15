عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يزور الانجيلية للتهنئة بعيد القيامة المجيد

محافظ أسيوط يزور
محافظ أسيوط يزور الكنيسة الإنجيلية الأولى بحي غرب

بدأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أولى زيارته للكنائس للتهنئة بعيد القيامة المجيد بزيارة الكنيسة الإنجيلية الأولى بكوم عباس بحي غرب مدينة أسيوط على رأس وفد من قيادات المجلس التنفيذي للمحافظة وذلك بحضور النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب والنائب الدكتور علي مهران عضو مجلس الشيوخ والنائبة صفاء عيادة عضو مجلس النواب والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط.

حيث كان في استقباله القس باسم عدلي راعي الكنيسة الانجيلية الأولى والشيخ صموئيل باقي صدقه عضو المجلس الملي الإنجيلي العام وأعضاء المجلس وقدم محافظ أسيوط التهنئة بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد مؤكدًا حرصه الدائم على مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم تأكيدًا لروح الوطنية والتسامح التي يتميز بها الشعب المصري.

وقال المحافظ إن الشعب المصري عامة وشعب أسيوط خاصة يعيشيون حالياً مناسبات دينية ووطنية معاً تعكس صورة عظيمة تحمل أسمى معاني التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن حيث يتواكب عيد القيامة المجيد مع شهر رمضان الكريم وعيد أسيوط القومي وعيد تحرير سيناء وقرب حلول عيد الفطر المبارك فالكل يحتفل وهذا هو عظمة المصريين الذين يحتفلون سويًا في جميع المناسبات والأعياد. 

وأكد اللواء عصام سعد على روح المحبة السائدة بين أبناء الوطن الواحد فمصر دائما بلد المحبة والأمان وستظل دائمًا نسيجًا مترابطًا بأواصر المحبة والسلام لافتًا إلى أن الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لن تسمح بوجود أي تفرقة على عرق أو جنس أو دين فالعمل ثم العمل هو شعار الجميع داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وشرطة وقيادة.

محافظ أسيوط يعتمد تثبيت 331 من العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة على الموازنة

محافظ أسيوط يتابع أعمال تبطين الترع ضمن المشروع القومي لتأهيل المجاري المائية


وفي كلمته قال القس باسم عدلي راعي الكنيسة الانجلية الأولى أهنئكم جميعا بقرب حلول عيد الفطر المبارك فهذه الأيام كلها أعياد دينية ووطنية وقومية كما أود أن أتقدم بخالص الشكر  للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس كل المصريين والذي لايفرق قولا وفعلا بين مسلم ومسيحي والذي ينادي دائما بدولة المواطنة مؤكدًا أن رسالة عيد القيامة هي أن النور أقوى من الظلام والخير أقوى من الشر وسوف يتغلب عليه والسلام أقوى من الحرب داعيًا أن نصلي جميعا لأجل مصر ومن أجل الرئيس أن يوفقه لما فيه خير الوطن وأن تحيا مصر دائما.

من جانبه عبر الشيخ صمويل باقي صدقه عن امتنانه لزيارة محافظ أسيوط والقيادات التنفيذية والشعبية ومشاعر المحبة والتآلف التي تجمعنا مؤكدًا أن الاحتفال بعيد القيامة هي رسالة محبة للعالم وفرصة طيبة أمام كل إنسان لإحياء الخير في كل مكان مع نفسه وأسرته ومجتمعه من أجل صنع مستقبل أفضل ليس من أجل أنفسنا فقط ولكن من أجل الوطن الذي نعيش فيه.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن الجينات المصرية هي جينات متلاحمة ومتناغمة ولا فرق بين أحد فكلنا مصريين لافتًا إلى ما يقوم به الرئيس لترسيخ الجمهورية الجديدة منوهًا أن التقدم لن يحدث دون عرق وجهد وصدق وإخلاص وأن علينا جميعا أن نتكاتف من أجل رفعة مصرنا الغالية.

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط والدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة والمهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط ومحمد بشير مدير عام المكتب الفني بالمحافظة وايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات بأسيوط ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم وداليا تادرس مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية وعبد اللطيف فضاله رئيس حي شرق والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية والحزبية.

كان محافظ أسيوط قد أرسل برقيات تهنئة لكل من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية بمصر للتهنئة بالعيد مقدمًا لهم خالص التهاني لهم ولشعب الكنيسة بهذه المناسبة داعيا الله عز وجل أن يعيده عليهم بموفور الصحة والسلام والتوفيق وعلى الشعب المصري العظيم بالخير والأمن والسلام.

IMG-20230415-WA0015
IMG-20230415-WA0015
IMG-20230415-WA0027
IMG-20230415-WA0027
IMG-20230415-WA0017
IMG-20230415-WA0017
IMG-20230415-WA0029
IMG-20230415-WA0029
IMG-20230415-WA0020
IMG-20230415-WA0020
IMG-20230415-WA0025
IMG-20230415-WA0025
IMG-20230415-WA0024
IMG-20230415-WA0024
IMG-20230415-WA0022
IMG-20230415-WA0022
IMG-20230415-WA0013
IMG-20230415-WA0013
IMG-20230415-WA0021
IMG-20230415-WA0021
IMG-20230415-WA0011
IMG-20230415-WA0011
IMG-20230415-WA0018
IMG-20230415-WA0018
IMG-20230415-WA0010
IMG-20230415-WA0010
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط عيد القيامه المجيد احتفالات عيد القيامة المجيد الكنيسة الإنجيلية الأولى بحي غرب أسيوط الكنيسة الإنجيلية الأولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمعة ولا السبت| البحوث الفلكية تفجر مفاجأة عن أول أيام العيد

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت ولا الجمعة؟ أول أيامه في هذا التوقيت

تعرف على وجهة ديانج بعد رحيله عن الأهلي .. وبدلائه للموسم المقبل

نشاط رياح وارتفاع بالحرارة.. الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: توخوا الحذر

240 جنيهًا.. تراجع بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار21 الآن قبل العيد

19 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت قبل العيد

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

النيابة العامة تعلن الجهة المسئولة عن تحديد المتسبب في وفاة مدير البنك

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم

محافظ أسيوط يهنئ البابا تواضروس وأساقفة الطوائف المسيحية بمناسبة عيد القيامة

ترشيحاتنا

مصر ترحب ببدء عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي

عقوبات تنتظر جماهير الأهلي بسبب شيكابالا.. تفاصيل

3 جولات دبلوماسية لعودة سوريا.. قراءة في تحركات وزراء خارجية العرب لرأب الصدع

القومى للمرأة يكشف عن جهوده في ملف ولاية الزوجة على مال أولادها

رسميًا.. هولندا تسمح بالقتل الرحيم للأطفال

الأكاديمية المهنية تتيح الحصول على برنامج التطبيقات التربوية للمعلم المساعد عبر زوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة صحية.. سوء صحة الفم والأسنان يؤدي لمرض خطير

الجمعة ولا السبت| البحوث الفلكية تفجر مفاجأة عن أول أيام العيد

قبل شم النسيم..طرق بسيطة لعلاج رائحة الفم بعد تناول الفسيخ والرنجة

سفرة رمضان|طريقة عمل كبسة الدجاج و الحلو مشمشية بالفواكه

فيديو

يخلق من الشبه .. جوري بكر تكشف حقيقة صلة قرابتها بماري منيب| فيديوجراف

على الفطار.. تفاصيل مأساة عائلة عشري في كرداسة بسبب أنبوبة بوتاجاز/ فيديو جراف

عن مصطفي كامل وشيرين وانتقاد منير.. أبرز تصريحات محمد محي

خطيبي بيهددني .. سر استغاثة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ