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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن غياب حصص الأنشطة بالمدارس الحكومية

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن غياب دور حصص الأنشطة الرياضية والفنية في عدد كبير من المدارس الحكومية، لاسيما في ظل أهميتها لتنمية مواهب الطلاب.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة: تلقيت خلال الفترة الماضية، شكاوى عدد من أولياء الأمور بشأن غياب دور المدارس الحكومية فيما يتعلق بالأنشطة سواء الرياضية أو الفنية والثقافية وغيرها، بسبب عدم وضع أغلبها في جدول الحصص المدرسية نظرا لقصر مدة اليوم الدراسي، أو أن بعض المدارس تعمل بنظام الفترتين "صباحي - مسائي".

وانتقدت النائبة رغدة نجاتي، تجاهل المدارس الحكومية بالأنشطة المختلفة، باستثناء حصة التربية الرياضية، مؤكدة أن "حصة الألعاب" تجري فعالياتها بشكل عشوائي دون تنظيم أو هدف لتدريب وتأهيل الطلاب واكتشاف مواهبهم.

وأكدت عضو مجلس النواب، على أهمية هذه الأنشطة في تشكيل خبرات الطلاب واكتشاف وتنمية مواهبهم واختيارهم لمجالات الحياة، ما يتطلب الاهتمام بها داخل المدارس، وعدم التعامل معها على أنها أمر ثانوي وغير أساسي.

وطالبت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بضرورة التنسيق والتكاتف بين وزارة التربية والتعليم والوزارات الأخرى مثل وزارة الثقافة لدعم القطاع المسرحي في جميع المدراس على مستوى الجمهورية، لما له من دور في رفع وعي الطلاب، وقدرتهم في مواجهة الأفكار الهدامة.

البرلمان المدارس التعليم التربية والتعليم مجلس النواب

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