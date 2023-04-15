القاهرة الإخبارية: مصر ترحب ببدء تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن مصر أعلنت اليوم السبت، ترحيبها ببدء عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكدت أن تبادل الأسرى يُعد خطوة إيجابية ومهمة، تتطلع مصر لأن يتم البناء عليها لتجديد الهدنة في اليمن، ودفع المساعي الجارية للتوصل لتسوية سياسية، تؤدي إلى سلام شامل ومستدام، حسب بيان للخارجية المصرية.

وقالت الخارجية المصرية دعم بلادها الكامل لأي جهود من شأنها استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، وتخفيف وطأة الأزمات الإنسانية التي يُعاني منها الشعب اليمني.