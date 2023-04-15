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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى العريش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشئون  الصحية بشمال سيناء وصول ، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية،  إلى مستشفى العريش العام، اليوم  ، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية  بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأضاف الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام ، أن الدفعة الجديدة تضم 15 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في  مختلف التخصصات الطبيه والتي تشمل:   
  د. فاطمه عبدالقادر جهاز هضمي ومناطير
: د. خالد أحمد اشعه
د. أحمد اشرف اوعيه دمويه
: د أحمد حازم جراحه مخ واعصاب
: د. عصام سعد
د. أحمد شفيق جراحه قلب وصدر
د. أحمد لاشين طب أورام
: د. تامر النعيمي
د. تامر الشهيد جراحه عامه
د. محمد احمد رمد
د. مني جلال جراحه تجميل
د. عمرو الشحات
د. محمد السيد عظام
د. أحمد الشامي
د. محمدعلي تخدير
 

العمليات الجراحية:                                              وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتي الجمعة المقبلة. 

وذكرت مرفت عبد الجواد منسق عام القوافل ، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان

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العريش مستشفي اطباء الجامعات الكشف

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