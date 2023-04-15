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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مفتاح: لا تحريف أوتعديل في تصميم المتحف المصري الكبير وكله مدروس بعناية

اللواء عاطف مفتاح
اللواء عاطف مفتاح مع وزير السياحة والآثار

قال اللواء عاطف مفتاح المُشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به ، أن المصري القديم حين يصمم منشآته ، لديه طريقة للحفاظ على جسم الإنسان ودرجة حرارته و الانتقال من مكان إلى مكان ، شارحا أن منطقة البهو فى المتحف صممت بفراغاتها لتواكب ذلك ،موضحا أن الفراغات الكائنة فى سقف البهو تحافظ على البيئة وتوفر الطاقة.

أوضح اللواء عاطف فى كلمة له بجولة فى المتحف المصري الكبير ، أن ارتفاع سقف بهو المتحف المصري الكبير اكثر من 35 مترا بمساحة اكثر من 7 آلاف متر قرابة 2 فدان ، قائلا : إن الفراغ الهندسي لسقف البهو مدروس بعناية مشددا لايوجد شيء غير مدروس في المتحف او شيء قابل للمفاجأة ، مؤكدا انه لايوجد تحريف أو تعديل في تصاميم المتحف المصري الكبير وفقا للنموذج الموضوع له.

المتحف المصري الكبير

يذكر أنه بالإشارة إلى الفيديو الذي تم تداوله، اليوم، على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول سقوط بعض الأمطار على تمثال الملك رمسيس الثاني الموجود داخل البهو العظيم بالمتحف المصري الكبير، أكد اللواء عاطف مفتاح المُشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به،  عدم صحة ما تردد حول وجود خطورة من سقوط هذه الأمطار، مشيراً إلى أن تمثال رمسيس الثاني لم ولن يتأثر بمياه الأمطار، وأن المتحف وجميع فراغاته في أفضل حالة من الحفظ.

وأوضح أن سقوط الأمطار أمر طبيعي ومتوقع ومدروس أثناء تصميم وتنفيذ المتحف ولا يُمثل أي خطورة على المتحف أو مقتنياته، وأنه ليس هناك أي داعي للقلق على التمثال أو المتحف، مشيراً إلى أن سقوط الأمطار على منطقة البهو يأتي نظراً للتصميم المعماري والهندسي للبهو المفتوح للمتحف، وأنه ليس هناك أي خلل في تنفيذ هذا التصميم أو إنشاء المتحف.

المتحف المصري الكبير اللواء عاطف مفتاح المتحف المصري المتحف الامطار على تمثال رمسيس

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