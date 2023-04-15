رئيس وزراء الهند يدين وقوع انفجار بفعالية يحضرها نظيره الياباني

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم /السبت/، أن بلاده تدين كافة أشكال العنف، وذلك في أعقاب الانفجار الذي وقع خلال فعالية يحضرها رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بغرب اليابان.

وأعرب رئيس وزراء الهند - في تغريدة على "تويتر"، نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - عن ارتياحه لخروج نظيره الياباني سالما من الهجوم.

وكان رئيس الوزراء الياباني يزور ميناء "سايكازاكي" للصيد في مدينة "واكاياما" لدعم مرشح حزبه الحاكم في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 23 أبريل الجاري عندما وقع انفجار قبل أن يبدأ خطابه.. وتم إجلاء كيشيدا بأمان دون أن يصاب بأذى وألغيت الفعالية، واعتقل مشتبه به في مكان الواقعة.

وقد ألقى كيشيدا خطابه بعد نحو ساعة من وقوع الانفجار أمام محطة "جيه آر واكاياما" للسكك الحديدية، قائلا "نحن نعقد انتخابات مهمة للبلاد، وينبغي أن نعمل معا لاستكمالها حتى النهاية".