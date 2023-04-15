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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعره مفاجأة.. أوبو تكشف عن هاتف 5G مميز بكاميرا 50 ميجابكسل

هاتف Oppo A1 5G
هاتف Oppo A1 5G

طرحت شركة أوبو Oppo، هاتفها الذكي الجديد Oppo A1 5G، للبيع في الأسواق الصينية مؤخرا، والذي يندرج تحت الفئة الأقتصادية كأحدث هاتف 5G للشراء في السوق المحلية، إليك نظرة على مواصفات ومميزات وسعر الجهاز.

سعر هاتف أوبو Oppo A1 5G

يأتي هاتف أوبو الجديد Oppo A1 5G، بتكوين واحد يوفر 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من التخزين، مقابل سعر يبلغ 1999 يوان أو  292 دولار أمريكي (أي ما يعادل 8930 جنيه مصري)، ويأتي الهاتف بثلاثة ألوان هي: الأسود والبرتقالي والأزرق، الخيار ذات اللون البرتقالي يتميز بلمسة نهائية جلدية على ظهره.

 

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مواصفات هاتف أوبو Oppo A1 5G

يتميز هاتف أوبو Oppo A1 5G، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.72 بوصة، توفر جودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز في الثانية.

وكما تتميز شاشة الهاتف بنطاق ألوان 100٪ بدعما من تقنية DCI-P3، وتدعي الشركة أن Oppo A1، يوفر مساحة شاشة بنسبة 91.4 في المائة، وتأتي الشاشة مزودة بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفلها مثل أحدث هواتف أوبو، ويأتي هاتف A1 محملا مسبقًا بنظام التشغيل Android 13 الذي يعمل بنظام التشغيل ColorOS 13.1.

Oppo A1 5G

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يحتوي هاتف أوبو Oppo A1 5G، على كاميرا خلفية مزدوجة، تضم مستشعرا أساسيا بدقة 50 ميجابكسل، جنبا إلى جنب مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، وفلاش LED، وللصور السيلفي ومحادثات الفيديو، يتميز الهاتف بمستشعر كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي.

ويحتوي هاتف Oppo A1 5G على بطارية تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 67 وات، وفقا لـ أوبو، يستغرق الهاتف حوالي 30 دقيقة للانتقال من 0 إلى 70 بالمائة باستخدام الشاحن الداخلي بقدرة 67 وات.

ويتم تشغيل هاتف Oppo A1 5G، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 695، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة 6 نانومتر، والمقترن بمعالج رسوميات Adreno 619، الجهاز يأتي مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، من نوع LPDDR4x، وما يصل إلى 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية من نوع UFS 2.2، القابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD حتى 1 تيرابايت.

وتشمل خيارات الاتصال بالهاتف، على دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية الدفع الالكتروني NFC وتقنية Bluetooth v5.3 و GPS، ومقبس شحن USB Type-C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملميتر، ويأتي الهاتف مع منفذ IR، وماسح ضوئي مثبت على الجانب، وإلى جانب ذلك، يزن الهاتف حوالي 193 جرام، وتبلغ أبعاده 165.6 ×  76.1 × 8.3 ملميتر.

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