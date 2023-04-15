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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد ضجة كبيرة حول الأحكام السابقة .. القضاء المغربي يشدد عقوبة مغتصبي الفتاة الصغيرة

أعلنت محكمة الاستئناف المغربية اليوم السبت عن تشديد الأحكام ضد متهمين باغتصاب طفلة في قضية هزت الرأي العام.

وقررت المحكمة رفع العقوبات بحق المتهم الرئيس بالاغتصاب من عامين إلى 20 عاماً حيث ثبت أنه والد الطفل الذي كانت قد حملت به، وقضت أياضً بتشديد عقوبة متهمين آخرين من 18 شهرا إلى السجن 10 أعوام، وذلك وفق ما نشرته عدد من الصحف المغربية.

أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي اليوم السبت أنه سيتم إنزال أشد العقوبات ضمن مشروع القانون الجنائي الجديد لتوفير الحماية للأطفال من الاغتصاب والمخدرات.

وكان ثلاث شبان اغتصبوا في 20 نيسان إبريل، فتاة قاصر وهتكوا عرضها بالقوة.

المغرب اغتصاب حقوق الأطفال الأحكام الرأي العام

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