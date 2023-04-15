شركة مياه الشرب ببني سويف توضح دور المعامل في مراقبة الجودة

قالت دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، إن قطاع المعامل يعد قاطرة التشغل والصيانة، وهو المراقب الأول والأخير للخدمات، قبل وبعد الإنتاج.

وأضافت "دينا عمر" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن القطاع يقوم بدور كبير في مراقبة جميع مصادر المياه، متابعا: القطاع يراقب محطات الشرب بشكل دوري وطوال الـ 24 ساعة.

واسترسلت: المعامل تستهدف التأكد من جودة المياه ومطابقاتها للمواصفات المصرية، مضيفة: هناك تنسيقات مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة وجهاز تنظيم المياه.

وشددت على أهمية قطاع المعامل والجودة، مشيرة إلى أن المعمل يتيح تدريبات مجانية للطلاب، خلال فترة التدريس، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل المحلي والعالمي.