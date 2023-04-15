أخبار التوك شو.. البحوث الفلكية تكشف حقيقة دخول مصر حزام الزلالزل.. والأرصاد تحذر المواطنين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

هزة الغردقة.. توضيح عاجل من البحوث الفلكية عن دخول مصر حزام الزلالزل

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي لـ البحوث الفلكية، تفاصيل تسجيل هزة أرضية على 27 كم شمال شرق الغردقة، قائلا: منطقة شمال البحر الأحمر بها نشاط زلزالي، و85% من الزلازل بها لا يشعر به المواطنين، وذلك لأن قوته تكون أقل من 3-3.5 درجة.



القاهرة الإخبارية تكشف مكان تواجد رئيس وزراء اليابان الانفجارات العنيفة

كشف الباحث في الشأن الآسيوي الدكتور طلعت سلامة، مكان تواجد رئيس وزراء اليابان عقب إجلائه بعد انفجارات عنيفة أثناء إلقاء فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني خطابا في مدينة واكاياما، موضحًا أن اليابان تشهد إجراء انتخابات محلية وانتخابات فرعية لمجلس النواب.



حذرت الدكتورة منال عز الدين، خبيرة التغذية في معهد تكنولوجيا الأغذية، من تناول الفسيخ في رمضان، قائلة إنه يفضل تناول الأسماك المملحة بشكل عام في العيد؛ ولكن في حالة إذا أراد البعض تناول الأسماك المملحة في رمضان احتفالًا بشم النسيم فإنه يجب إعداده بشكل آمن وصحي.



نشاط رياح وارتفاع بالحرارة.. الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: توخوا الحذر

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من وجود نشاط في حركة الرياح بداية من مساء اليوم السبت على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية؛ والذي يعمل على زيادة الإحساس بالبرودة خلال فترة الليل و ساعات الصباح الباكر.

3 ظواهر جوية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء والخميس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن يومي الأربعاء والخميس ستعود فيهما درجات الحرارة للمعدلات الطبيعية، ولن يحدث انخفاض في درجات الحرارة مجددًا مثل ما حدث خلال الأيام الماضية.

تشييع جنازة لاعب كرة قدم تونسي أشعل النار في نفسه.. شاهد

عرضت فضائية “يورونيوز” لقطات من تشييع جنازة لاعب كرة القدم التونسي نزار عيساوي الذي توفي بعدما أضرم النار في جسده قبل أربعة أيام احتجاجا على "دولة البوليس".



بمناسبة عيد القيامة المجيد .. فرح سعيد : كل سنة وكلنا مع بعض .. فيديو

هنأت الإعلامية فرح سعيد الشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد ، قائلة : " أحنا بنعيش فترة جميلة جدا والشعب كله فرحان وبيحتفل وبنقول لأقباط كل سنة وأنتم بخير " .

زوجة أشرف حكيمي تتلقى صدمة جديدة

صدمة كبيرة للمثلة الأسبانية هبه عبوك خلال طلبها الانفصال عن زوجها النجم المغربي أشرف حكيمي بعد إتهامه من إحدى الفتيات بإغتصابها بحسب صحيفة أسبانيه first mag .

إحياء "يوم القدس" العالمي بمسيرة حاشدة.. شاهد

عرضت فضائية يورونيوز مقطع فيديو يرصد لقطات لـ إحياء "يوم القدس" العالمي بمسيرة حاشدة انطلقت من قطاع غزة.



ارتفاع تدريجي للحرارة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم السبت

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

