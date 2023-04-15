بايرن ميونخ يواصل السقوط ويتعادل مع هوفنهايم في الدوري الألماني

سقط بايرن ميونخ في فخ التعادل أمام هوفنهايم بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني.

افتتح الفرنسي بنجامين بافارد التسجيل لـ بايرن ميونخ بهدف أول في الدقيقة 17.

واستطاع الكرواتي أندري كراماريتش معادلة النتيجة لـ هوفنهايم في الدقيقة 71.

وسجل بنجامين بافارد هدفًا لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 73، لكن تم إلغائه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو، لينتهي اللقاء بالتعادل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بايرن ميونخ لـ 59 نقطة في المركز الأول، ورصيد هوفنهايم لـ 31 نقطة في المركز الثالث عشر.

تأتي تلك المباراة بعد هزيمة بايرن ميونخ أمام مانشستر سيتي بثلاثية، وقبل المباراة التي ستجمع الفريقين يوم الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.