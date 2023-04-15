التطبيقيين تتجاوز فترة جمود عشرين عاما وتنتخب رمضان هلال نقيبا

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة التطبيقيين، فوز المهندس رمضان مصطفى أحمد مراد هلال "رمضان هلال"، الذي كان يشغل منصب أمين الصندوق، بمقعد النقيب العام خلفا للراحل الدكتور زكريا حشاد بعد حصوله على 344 صوتا من 416 صوتا.

وضمت قائمة المتنافسين على مقعد نقيب عام التطبيقيين أربعة مرشحين، هم؛

حسين مصطفى حسن غانم

يوسف محمد محمد نصر

نصر عبد الله نصر عنبر

رمضان مصطفى أحمد مراد هلال

وبفوز رمضان هلال بمقعد النقيب العام، تكون التطبيقيين قد تجاوزت أكثر من عشرين عاما من التجميد وغياب الانتخابات.

وقال رمضان هلال النقيب العام للتطبيقيين، إن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مقعد النقيب العام للتطبيقيين، أعلنت بدء عمليات التصويت وذلك عقب اكتمال النصاب القانوني للاقتراع، والذي حدده القانون بنسبة 50%+1 من أعضاء الجمعية العمومية للأعضاء المُمثلين لكافة محافظات الجمهورية.

وأوضح هلال: أن أعضاء الجمعية العمومية الممثلين للمحافظات عددهم 600 عضو، موزعين للتصويت على 3 لجان بمقر النقابة العامة، مشيرا إلى انتهاء عمليات التصويت في الخامسة من مساء اليوم السبت 15 أبريل 2023.

انتخابات نقابة التطبيقيين

وانطلقت في التاسعة صباح اليوم السبت، فعاليات الجمعية العمومية لـ نقابة التطبيقيين؛ للتصويت على اختيار نقيب عام جديد لخلو منصب النقيب العام بوفاة الدكتور زكريا حشاد، وذلك من بين 4 مرشحين تنافسوا على المقعد، حيث تم الاقتراع بمقر النقابة العامة ببرج التطبيقيين بالعباسية - القاهرة.