هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام ليستر في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة ليستر سيتي، المقررة مساء اليوم في الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - إيمريك لابورت - جون ستونز

خط الوسط: رودريجو - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز - جاك جيريليتش - إيرلينج هالاند.

وتُقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي.