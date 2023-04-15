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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زى المحلات .. طريقة عمل الكنافة بالفواكه والكريمة

صدى البلد

تعد الكنافة بالفواكه من أشهى الحلويات الرمضانية التى يحبها الصغار والكبار ولكن تكلفة شرائها جاهزة كبيرة جدا لذا ترغب النساء فى تعلم طريقة تحضير هذا النوع من الحلوى فى المنزل.

نعرض لكم طريقة عمل الكنافة بالفواكه والكريمة زى الأنواع الجاهزة المباعة فى المحلات وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى. 

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مقادير الكنافة بالفواكه والكريمة:
كنافة 
سمنة
كريم شانتى جاهز
شربات 
موز 
رمان

طريقة عمل الكنافة بالفواكه والكريمة:
* فى صينية كبيرة بها سمنة شوحى الكنافة فى السمنة على النار حتى تصلى للون الذهبى ثم اخرجيها جانبا وقطعى الفواكه بحجم متقارب.
* رشي الشربات على الكنافة ثم شكلى طبقات متعددة من الكنافة بالفواكه ثم الكريمة وبالهنا والشفا. 

الكنافة طريقة عمل الكنافة طريقة عمل الكنافة بالفواكه الكنافة بالفواكه والكريمة طريقة عمل الكنافة بالفواكه والكريمة

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