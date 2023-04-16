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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يزور كنائس المحافظة للتهنئة بعيد القيامة المجيد

خلال الزيارة
خلال الزيارة

هنأ اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، السبت، أقباط محافظة الإسماعيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث قام بزيارة كنائس الإسماعيلية لتقديم التهنئة. 

 

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وذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة. 


واستهل محافظ الإسماعيلية ومرافقوه جولتهم، بزيارة كنيسة الأنبا بيشوي "مطرانية الأقباط الأرثوذوكس"، بحي ثالث الإسماعيلية بمنطقة الشيخ زايد، مقدمًا التهنئة بعيد القيامة المجيد للأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها.  


تلا ذلك زيارة كاتدرائية القديس مرقس للأقباط الكاثوليك "الكنيسة الفرنساوي" بشارع عرابي بحي أول مدينة الإسماعيلية، مقدمًا التهنئة بعيد القيامة المجيد للأنبا مكاريوس توفيق المطران الشرفي للأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية وتوابعها.

واختتم محافظ الإسماعيلية جولته، بزيارة الكنيسة الإنجيلية بحي أول الإسماعيلية بشارع أم كلثوم، مقدمًا التهنئة للدكتور أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية وتوابعه بمناسبة عيد القيامة المجيد.
 

وخلال كلمته للتهنئة أكد "بشارة" أن المصريين دائمًا ما يثبتوا أنهم نسيج واحد خاصة في الأعياد، حيث يحتفل المصريين جميعًا بالأعياد لا فرق بين مسلم ومسيحي. 

ووجه التهنئة لمواطني الإسماعيلية جميعًا بمناسبة عيد القيامة المجيد، وقُرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن تكون أيام خيرًا ونماءً على المصريين جميعًا، وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين وأقباط ثورة التنمية والتعمير والازدهار، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

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