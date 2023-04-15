شاف حلقة جنان.. تعليق مثير من رامز جلال على مقلب أحمد حاتم

علق الفنان رامز جلال، علي وجود الفنان أحمد حاتم في برنامج “رامز نيفير اند”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب رامز جلال: “الچان اللي شاف مقلب جنان احمد حاتم في #رامز_نيفر_اند”.

وأصيب الفنان الشاب أحمد حاتم بحالة من الفزع والانهيار بسبب خوفه من حركات المطعم الطائر التي توحي بالانهيار.

وفوجئ أحمد حاتم بأن الشيف التركي هو رامز جلال، فصرخ قائلة: "يا بني .. يا بني انت عاوز مني ايه".

وعند سؤال رامز جلال له عن لون شعره، قائلا "ايه رأيك في لون شعري .. حلو ولا لأ"، ليجيب الآخر بالضحك "لا مش حلو".