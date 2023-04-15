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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على ليستر في الدوري الإنجليزي

هالاند
هالاند

فاز مانشستر سيتي على ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وافتتح جون ستونز التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة، أعقبه النرويجي إيرلينج بهدف ثان في الدقيقة 13 من ركلة جزاء.

وعاد هالاند ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 25 ليرفع رصيده من الأهداف لـ 32 هدفًا هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، قبل نهاية مشوار فريقه في المسابقة بـ 8 مباريات، معادلًا الرقم القياسي المُسجل باسم محمد صلاح كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في موسم واحد  بمشاركة 20 فريقًا.

وسجل كليتشي إيهانتشو هدف ليستر سيتي الوحيد في الدقيقة 75.

انتصار مانشستر سيتي رفع رصيدهم لـ 70 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 25 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

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