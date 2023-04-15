باب رزق | محمد درغام يكشف أسباب نجاح مشروع المنسوجات اليدوية .. فيديو

تناول برنامج باب رزق، والذي يقدمه الإعلامي يسري الفخراني، والمذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم السبت، حرفة مميزة وهي مهنة المنسوجات اليدوية.

واضاف الدكتور محمد درغام صاحب مشروع المنسوجات اليدوية، أن مشروعه ظل في الظلام حتي خرج للنور في عام ٢٠١٧ ومن ثم بدأ في الإنتاج فعلياً منذ عام ٢٠١٨، مشيراً إلى أن تم الحفاظ علي الطريقة الأساسية لإنتاج المنسوجات اليدوية ولكن تم إضافة بعض الديكورات لها.

وتابع الدكتور محمد درغام، أنه تم إضافة واستخدام التطريز في مهنة المنسوجات اليدوية حتي يضيف بعض اللمسات الجميلة للمنتجات.