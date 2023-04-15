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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باب رزق | محمد درغام يكشف أسباب نجاح مشروع المنسوجات اليدوية .. فيديو

الدكتور محمد درغام
الدكتور محمد درغام

تناول برنامج باب رزق، والذي يقدمه الإعلامي يسري الفخراني، والمذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم السبت، حرفة مميزة وهي مهنة المنسوجات اليدوية.

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باب رزق يخصص حلقة جديدة عن جمع المقتنيات

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تطريز الشنيط .. باب رزق يعرض قصة نجاح إيمان سليم

واضاف الدكتور محمد درغام صاحب مشروع المنسوجات اليدوية، أن مشروعه ظل في الظلام حتي خرج للنور في عام ٢٠١٧ ومن ثم بدأ في الإنتاج فعلياً منذ عام ٢٠١٨، مشيراً إلى أن تم الحفاظ علي الطريقة الأساسية لإنتاج المنسوجات اليدوية ولكن تم إضافة بعض الديكورات لها.

وتابع الدكتور محمد درغام، أنه تم إضافة واستخدام التطريز في مهنة المنسوجات اليدوية حتي يضيف بعض اللمسات الجميلة للمنتجات.

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