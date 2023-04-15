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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أكثر 5 سيارات SUV مبيعًا في مصر .. بالأسعار

اكثر السيارات الـ SUV
اكثر السيارات الـ SUV مبيعًا في مصر

كشفت تقارير المجمعة المصرية للتأمين الاجباري على السيارات بالتعاون مع المرور، عن حجم مبيعات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، داخل السوق المصري، وذلم خلال شهر مارس الماضي من العام 2023.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ اكثر السيارات الـ SUV مبيعًا في مصر خلال مارس 2023.

اكثر السيارات الـ SUV مبيعًا في مصر

تقدمت قائمة السيارات الرياضية الاكثر مبيعًا في مصر خلال شهر مارس 2023، النسخة شيري تيجو 7 بعدد 347 سيارة، والتي يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات بسعر 630 الف و 680 الف جنيه، بينما تعتمد في قدراتها الفنية على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 حصانا، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة، وعزم اقصى للدوران 210 نيوتن/متر.

اكثر السيارات الـ SUV مبيعًا في مصر

واحتلت السيارة كيا سبورتاج المرتبة الثانية من حجم مبيعات الـ SUV بعدد 317 سيارة، حيث تتمتع بمحرك 1600 سي سي تيربو، 4 سلندر، بقوة 180 حصانا، و 265 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 7 سرعات، بينما تبدأ اسعار السيارة محليًا من 1,089,900 جنيه حتى 1,499,900 جنيه.

اكثر السيارات الـ SUV مبيعًا في مصر

وتعزز شركة شيري الصينية من تواجدها بعد أن جاءت السيارة تيجو 3 في المرتبة الثالثة بعدد 217 سيارة، وتعتبر هذه النسخة من سيارات الفئة الواحدة والتي تقدم بسعر بسعر 535 الف جنيه، مع قدرات فنية تتمثل في ناقل حركة CVT أوتوماتيكي، ومحرك سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 125 حصانا، و 160 نيوتن/متر من عزم الدوران.

اكثر السيارات الـ SUV مبيعًا في مصر

وحصلت السيارة سكودا كودياك على المركز الرابعة بعدد 200 سيارة، بينما يصل سعر السيارة إلى 1,900,000 جنيه، بداية من 1,775,000 جنيه للفئة الاولى، ومرورًا بـ 1,850,000 جنيه للفئة الثانية، وتستمد السيارة قوتها من محرك تيربو سعة 1400 سي سي، 4 سلندر، بقوة 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي.

اكثر السيارات الـ SUV مبيعًا في مصر

وخامسًا جاءت السيارة سيتروين C5 Aircross بعدد 178 سيارة، وتعد هذه النسخة هي اغلى اصدارات الصانع الفرنسي "ستروين" في مصر، حيث تبدأ من 1,059,000 جنيه للفئة الاولى، و 1,189,000 جنيه للثانية، و 1,229,000 جنيه للفئة الثالثة، و 1,319,000 جنيه للرابعة، وتستخدم السيارة محرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة سداسي السرعات "اوتوماتيكي"، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.4 ثانية.

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