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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إنفينيتي QX50 موديل 2023 الجديدة تظهر بتجهيزات مميزة |شاهد

إنفينيتي QX50 موديل
إنفينيتي QX50 موديل 2023

تقدم شركة إنفينيتي العديد من السيارات القوية والمتنوعة داخل الاسواق العالمية، ومنها النسخة QX50 موديل 2023 من الفئة الرياضية، والتي حصلت على حزمة من التحسينات الجديدة، لتعزز من قوة هذه النسخة الانيقة.

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إنفينيتي QX50 موديل 2023 الجديدة تظهر بتجهيزات مميزة

 

جاءت السيارة إنفينيتي QX50 موديل 2023 بعدة تطعيمات خارجية اعتمدت على اللون الاسود، وظهر ذلك من خلال الواجهة الامامية تحديدًا الشكبة الهوائية، ومنطقة مصابيح الضباب الجانبية، بالاضافة إلى الجنوط الرياضية صاحبة التصميم الهندسي المميز والتي يتراوح قياسها بين 19 و 20 بوصة.

إنفينيتي QX50 موديل 2023

وحصلت السيارة إنفينيتي QX50 موديل 2023 على عدة تجهيزات منها فتحة سقف زجاجية بانوراما، بالاضافة إلى نظام صوتي يتراوح بين 6 و 16 مكبر من طراز مميز، ومكيف هوائي ثنائي المناطق، مع شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

إنفينيتي QX50 موديل 2023

واعتمدت السيارة إنفينيتي QX50 موديل 2023 على قدرات فنية تتضمن محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع ان يولاد قوة اجمالية قدرها 268 حصانا، و 380 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء CVT، بتقنية الدفع الامامي او الكلي للعجلات.

إنفينيتي QX50 موديل 2023

وتمتعت السيارة إنفينيتي QX50 موديل 2023 بالعديد من تقنيات الحماية ابرزها، حساسات حركة امامية وخلفية، ونظام متابعة ضغط الاطارات، ووسائد هوائية للحماية، ونظام تحديد المسار والحارة المرورية، ومكابح طارئة، وخاصية رصد حركة المشاة، والتحذير من النقطة العمياء، مع مكابح عالية الاداء.

 

ويذكر أن اسعار السيارة إنفينيتي QX50 موديل 2023 ستبدأ في السوق العالمي من 37.950 دولار.

إنفينيتي QX50 موديل 2023 QX50 موديل 2023 انفينيتي QX50

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