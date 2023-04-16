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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة النصب على المواطنين بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين.

كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد نجح رجال أمن القاهرة في ضبط شخصين لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط شخصين "أحدهما مطلوب التنفيذ عليه فى عدد97 حكم قضائى بإجمالى 187 سنة حبس" - مقيمان بدائرة قسم شرطة النزهة ، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضية نصب ، حال إستقلالهما سيارة "مستأجرة" ، وذلك لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم النصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير تعاقدهم على وحدات سكنية ، متخذان من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة النزهة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى، وكذا الترويج له من خلال صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وتم بإرشاد أحدهما ضبط عدد 4 أختام خاصة بمزاولة نشاطهما الإجرامى - عدد من الملفات بداخلها عدد من الشيكات المحررة لأشخاص غير معلومين- بعض العقود- جهاز "لاب توب" وأضافا بإرتكابهما 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمان وإتهموهما بالنصب عليهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

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