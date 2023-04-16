حبس ديلر مخدرات لاتجاره في الهيروين بدار السلام

قررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام وفرد خرطوش، بقصد الإتجار فيها بدار السلام.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المواد المخدرة إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض علي ديلر مخدرات بحوزته كميات مختلفة من المواد المخدرة.

وأوضح مصدر أمني أنه تم ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام حال تواجده بالمنطقة محل سكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام – فرد خرطوش- مبلغ مالى- هاتف محمول- ميزان حساس).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

