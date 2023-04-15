محاكمة عسكرية | تحذير عاجل من الجيش السوداني لقوات الدعم السريع

أعلنت القوات المسلحة السودانية مساء اليوم السبت عن أن أعضاءها المنتدبين لدى قوات الدعم السريع يعلنون تبرئتهم من طموحات قياداتهم الشخصية.

ونشرت القوات المسلحة السودانية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بيانا وجهته إلى قادة قوات الدعم السريع خارج العاصمة السودانية الخرطوم ذكرت فيه أن "أعمال العنف التي تجري الآن تمرد صريح على الجيش السوداني.

ودعت القوات المسلحة السودانية قادة قوات الدعم السريع خارج العاصمة الى تحكيم صوت العقل وتسليم كل العربات القتالية والآليات والمعدات والعُهَد لأقرب قيادة.

وحذرت كل من يخالف ذلك بتعريض نفسه للمساءلة والمحاكمة العسكرية.



