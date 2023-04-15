عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن : يجب تعديل تشريعات اقتصادية لاجتذاب استثمارات أجنبية إلى مصر

المهندس أحمد تيسير
المهندس أحمد تيسير

قال المهندس أحمد تيسير أمين أمانة الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن إن قرار إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء في توقيت مهم جدا في ظل توجه مصر لاستقطاب أكبر قدر من المستثمرين العرب والأجانب في المشروعات العملاقة التي تقيمها الدولة أو الفرص التي تطرحها.

وأضاف تيسير أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي سيمثل نقطة انطلاق كبيرة لدفع عجلة الاستثمار في مصر بما سيصدره من قرارات ناجزة واجتماعه بشكل دوري كل 3 شهور وبهذا سيتم القضاء على البيروقراطية والروتين في اتخاذ القرارات التي تشجع الاستثمار في مصر.

ودعا تيسير إلى ضرورة إيجاد عوامل جذب قوية للمستثمرين العرب والأجانب للدخول في السوق المصري وتسويق خريطة استثمارية بالمشروعات المصرية التي تنوي تنفيذها وذلك من خلال طرح هذه الخريطة على مجتمعات الأعمال في الدول العربية والمستثمرين الأجانب وكذلك تعديل التشريعات الاقتصادية بما تتناسب وتوجه الدولة لاستقطاب استثمارات أجنبية.

وأوضح المهندس أحمد تيسير أن تشكيل المجلس الجديد قادر على وضع خطط استراتيجية مبنية على أفكار غير تقليدية وخارج الصندوق للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة عبر توفير آليات مشجعة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير واستغلال كل الفرص الاستثمارية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمعة ولا السبت| البحوث الفلكية تفجر مفاجأة عن أول أيام العيد

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 6 الأيام المقبلة

قائد قوات الدعم السريع السودانية: القوات المصرية بأمان..ونأسف لظهور مقاطع فيديو لهم

الجرام بـ 2,594.. مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم

القوات المسلحة: نتابع الأحداث في السودان..وتواجد قوتنا كان في إطار تدريب عسكري

دعاء فك السحر فورا.. 31 كلمة كشفها الشيخ الشعراوي لعلاج كل داء والعين والحسد

أعلى شهادات الإدخار في البنوك المصرية .. عائدات شهرية وسنوية

الزمالك يتقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي .. اعرف السبب

موضوعات متعلقة

بالقانون.. آلية تقديم العملاء للشكاوي ضد مقدمي خدمات التمويل الاستهلاكي

لمن حصل عليها بالتجنس أو الزواج.. 3 حالات تسمح بسحب الجنسية المصرية

هتغسل الصحون؟.. عقوبة عدم دفع الحساب في المطاعم والمقاهي

خلي بالك.. 5 أنواع من السلع والمنتجات مرفوض استبدالها واسترجاعها

إشادة برلمانية بمحطة بشتيل لقطارات الصعيد ..ونواب : بديلة لزحام رمسيس وتوفر المزيد من الوقت للركاب

برلماني : محطة بشتيل لقطارات الصعيد ستخدم شريحة كبري من المواطنين

وفقا للقانون ..9 اختصاصات للوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي

أقصي مدة لإسترجاع واستبدال السلع والمنتجات ..تعرف عليها

ترشيحاتنا

دم وفلوس.. أسامة سرايا: مصر دفعت ثمناً باهظاً في 5 حروب خاضتها|فيديو

الجامعة العربية : اجتماع مرتقب لبحث الأزمة في السودان

السيطرة على حريق في معرض للأثاث بالجيزة

الخارجية : الاتحاد الأوروبي يدعم مصر في جهودها لوقف العنف بالسودان

الرئيس : السودان يمر بلحظة تاريخية دقيقة تستدعي أقصى درجات الحكمة وضبط النفس

دراسة جديدة: بقايا الفيروسات القديمة تساعد الجسم على محاربة السرطان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب قمر.. إطلالات زيزي عادل بعد الاعتزال

طبيب يحذر من غسل البيض وحفظه .. انتبه

مسلسل ستهم الحلقة 24 .. خناقة روجينا مع جهاد سعد تشعل الأحداث

المداح الحلقة 25 .. قرين حمادة هلال يقلب الأحداث وصدمة هبة مجدي

فيديو

اتهموها بشرب الخمور في رمضان.. كيف ردت نوال الزغبي؟| فيديوجراف

عبد القادر يستعد للانتقال إلى ـسيسكا موسكو وديانج لـ بشكتاش التركي |فيديو

ماذا يحدث بالسودان .. البرلمان العربي قلِق ومصر توقف رحلات الطيران للخرطوم

أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ