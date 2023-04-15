حماة الوطن : يجب تعديل تشريعات اقتصادية لاجتذاب استثمارات أجنبية إلى مصر

قال المهندس أحمد تيسير أمين أمانة الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن إن قرار إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء في توقيت مهم جدا في ظل توجه مصر لاستقطاب أكبر قدر من المستثمرين العرب والأجانب في المشروعات العملاقة التي تقيمها الدولة أو الفرص التي تطرحها.

وأضاف تيسير أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي سيمثل نقطة انطلاق كبيرة لدفع عجلة الاستثمار في مصر بما سيصدره من قرارات ناجزة واجتماعه بشكل دوري كل 3 شهور وبهذا سيتم القضاء على البيروقراطية والروتين في اتخاذ القرارات التي تشجع الاستثمار في مصر.

ودعا تيسير إلى ضرورة إيجاد عوامل جذب قوية للمستثمرين العرب والأجانب للدخول في السوق المصري وتسويق خريطة استثمارية بالمشروعات المصرية التي تنوي تنفيذها وذلك من خلال طرح هذه الخريطة على مجتمعات الأعمال في الدول العربية والمستثمرين الأجانب وكذلك تعديل التشريعات الاقتصادية بما تتناسب وتوجه الدولة لاستقطاب استثمارات أجنبية.

وأوضح المهندس أحمد تيسير أن تشكيل المجلس الجديد قادر على وضع خطط استراتيجية مبنية على أفكار غير تقليدية وخارج الصندوق للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة عبر توفير آليات مشجعة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير واستغلال كل الفرص الاستثمارية.