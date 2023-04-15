ابقوا في المنازل | إعلان عاجل من القوات الجوية السودانية

أعلنت القوات الجوية السودانية ،مساء اليوم السبت، أنها ستقوم بعملية مسح في كامل المناطق التي تتواجد فيها قوات الدعم السريع.

وحذرت القوات الجوية المواطنين بالالتزام ببقائهم في المنازل وعدم الخروج منها.

وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، في وقت سابق من مساء اليوم السبت، قرارا بإنهاء انتداب جميع ضباط الجيش العاملين بقوات الدعم السريع.

وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية، إنه تم إنهاء نقل وانتداب وإلحاق جميع ضباط القوات المسلحة العاملين بقوات الدعم السريع وتبليغهم فورا إلى إقرب وحدات عسكرية بالعاصمة والولايات.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أصدرت في وقت سابق، بيانًا حول أحداث اليوم بالبلاد، مؤكدة مواصلة حلقات التآمر والعدوان من قبل القوات المتمردة على الدولة والسيادة الوطنية.

وقال بيان القيادة "إلى جماهير شعبنا الأبي تتواصل حلقات التآمر والعدوان على بلادنا من قبل القوات المتمردة على الدولة وعلى السيادة الوطنية ويخوض أبناءكم في القوات المسلحة منذ صباح اليوم معركة الحق والكرامة الوطنية ويبذلون دماءهم الغالية رخيصة في سبيل الكرامة الوطنية وسننتصر بإذن الله"، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأضاف البيان "تتصدى قواتنا في هذه اللحظات للعدو الذي يدفع بقواته من قواعده المنتشرة في جميع أنحاء العاصمة في محاولات للسيطرة على المواقع الاستراتيجية بما فيها القصر الجمهوري والقيادة العامة ومقر رئيس مجلس السيادة وسيخيب مساعيهم الآثمة وتتكسر أمام عزم وإرادة وجسارة أبنائكم في القوات المسلحة".