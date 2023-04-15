عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دراسة جديدة: بقايا الفيروسات القديمة تساعد الجسم على محاربة السرطان

فيروسات
فيروسات

أثبتت دراسة حديثة، أن  بقايا الفيروسات القديمة، التي مر على وجودها ملايين السنين داخل الحمض النووي البشري، تساعد الجسم على محاربة السرطان.

 

وأظهرت الدراسة التي أجراها معهد فرانسيس كريك ونشرها موقع "بي بي سي"، أن البقايا الخاملة لهذه الفيروسات القديمة تستيقظ عندما تخرج الخلايا السرطانية عن السيطرة، وهذا يساعد عن غير قصد جهاز المناعة على استهداف الورم ومهاجمته.

txt

خبير فيروسات يفجر مفاجأة.. كورونا نشأ من البشر وليس من حيوان

txt

استأصل فمه.. الرجل الأسوء حظا في العالم يصاب بـ فيروسات خطيرة

وجاء الهدف من هذه الدراسة أن الفريق الطبي أعدها لاستخدام الاكتشاف لتصميم لقاحات يمكن أن تعزز علاج السرطان، أو حتى تمنعه.

ولاحظ الباحثون وجود صلة بين البقاء على قيد الحياة بسبب الجهاز المناعي، عبر خلايا تسمى الخلايا البائية والتي تتجمع حول الأورام.

والخلايا البائية هي جزء من أجسامنا يصنع الأجسام المضادة وتشتهر بدورها في مكافحة العدوى ، مثل كوفيد -19، وما كانوا يفعلونه بالضبط في سرطان الرئة كان لغزًا ، لكن سلسلة من التجارب المعقدة باستخدام عينات من المرضى واختبارات على الحيوانات أظهرت أنهم ما زالوا يحاولون مكافحة الفيروسات.

وفقا للبروفيسور جوليان داونوارد ، مدير الأبحاث المساعد في معهد فرانسيس كريك: "اتضح أن الأجسام المضادة تتعرف على بقايا ما يسمى بالفيروسات الذاتية.. وتمتلك الفيروسات حيلة ذكية تتمثل في تمرير نسخة من تعليماتها الجينية داخل جينات الشخص".

حيوانات السرطان فيروسات الدراسة جهاز المناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمعة ولا السبت| البحوث الفلكية تفجر مفاجأة عن أول أيام العيد

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 6 الأيام المقبلة

قائد قوات الدعم السريع السودانية: القوات المصرية بأمان..ونأسف لظهور مقاطع فيديو لهم

الجرام بـ 2,594.. مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم

القوات المسلحة: نتابع الأحداث في السودان..وتواجد قوتنا كان في إطار تدريب عسكري

دعاء فك السحر فورا.. 31 كلمة كشفها الشيخ الشعراوي لعلاج كل داء والعين والحسد

أعلى شهادات الإدخار في البنوك المصرية .. عائدات شهرية وسنوية

الزمالك يتقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي .. اعرف السبب

ترشيحاتنا

دم وفلوس.. أسامة سرايا: مصر دفعت ثمناً باهظاً في 5 حروب خاضتها|فيديو

الجامعة العربية : اجتماع مرتقب لبحث الأزمة في السودان

السيطرة على حريق في معرض للأثاث بالجيزة

الخارجية : الاتحاد الأوروبي يدعم مصر في جهودها لوقف العنف بالسودان

الرئيس : السودان يمر بلحظة تاريخية دقيقة تستدعي أقصى درجات الحكمة وضبط النفس

دراسة جديدة: بقايا الفيروسات القديمة تساعد الجسم على محاربة السرطان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب قمر.. إطلالات زيزي عادل بعد الاعتزال

طبيب يحذر من غسل البيض وحفظه .. انتبه

مسلسل ستهم الحلقة 24 .. خناقة روجينا مع جهاد سعد تشعل الأحداث

المداح الحلقة 25 .. قرين حمادة هلال يقلب الأحداث وصدمة هبة مجدي

فيديو

اتهموها بشرب الخمور في رمضان.. كيف ردت نوال الزغبي؟| فيديوجراف

عبد القادر يستعد للانتقال إلى ـسيسكا موسكو وديانج لـ بشكتاش التركي |فيديو

ماذا يحدث بالسودان .. البرلمان العربي قلِق ومصر توقف رحلات الطيران للخرطوم

أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ