البرلمان العربي يعرب عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في السودان .. وأحمد موسى يكشف التفاصيل: العنف الدائر بالخرطوم حرب معلومات

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أحمد موسى عن أحداث السودان : العنف الدائر حرب معلومات

علق الإعلامي أحمد موسى، على تطورات الأوضاع في السودان والمواجهات بين الجيش السواني وقوات الدعم السريع.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القوات المسلحة المصرية أصدرت بيان للتأكيد على تواجد قوات مصرية في السودان لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان ".



البرلمان العربي: قلقون إزاء التطورات الأخيرة بالسودان.. ونوجّه طلبا عاجلا للمتنازعين

أعرب البرلمان العربي عن قلقه إزاء التطورات الجارية في جمهورية السودان، خاصة العمليات القتالية الدائرة حاليًا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وفقًا لنبأٍ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

كما دعا الأطراف كافة، إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري لإطلاق النار حماية لأرواح الشعب السوداني وللحفاظ على مقدرات الدولة.

البرهان : الجيش السودانى لديه قواعد عسكرية لم تُحرَك حتى الآن

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أكد في تصريحات له أن القوات المسلحة السودانية لديها احتياطات جيدة وقواعد عسكرية لم يتم تحريكها حتى الآن.

وأشار البرهان إلى أن القوات المسلحة السودانية ما زالت تحكم صوت العقل، مطالبًا بإعادة قوات الدعم السريع التي دخلت الخرطوم إلى أماكنها، كما حذّر البرهان من أنه إذا استمرت حالة الحرب فسوف تدخل القوات إلى الخرطوم من مناطق مختلفة، وأنه لا أحد يفضل الحرب لكن ما حدث يجب أن يكون عبرة للناس.



حسام زكي : نناشد القيادات السودانية إعلاء المصلحة الوطنية على غيرها

نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية"، قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن الجامعة العربية تتابع ما يحدث في السودان بكل الحزن والأسى والقلق والانزعاج وتقاتل الأخوة في السودان هو أمر أليم وكما قولنا بسم الأمين العام لجامعة الدول العربية صباح اليوم ندعو الجميع إلى تحكيم العقل ووقف التصعيد ووقف إطلاق النار بشكل فوري.

الجامعة العربية تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في السودان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن الجامعة العربية تشجب اللجوء إلى السلاح في السودان وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار.

وأعرب أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن عميق القلق والانزعاج إزاء العمليات القتالية الدائرة حاليًا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.

أكد الناطق باسم الجيش السودانى فى مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، مساء اليوم السبت، أنه لا صحة لسيطرة ميليشيا الدعم السريع على مواقع للجيش.

وأوضح متحدث الجيش السودانى، أن القوات المسلحة تعمل على بسط سيطرتها فى البلاد، مشيرة إلى أن قوات الجيش السودانى لها خبرة طويلة فى التعامل مع هذه الأحداث.