مرتضى منصور يكرم براعم الزمالك 2012 بعد الفوز بدورة زد الودية

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على تكريم فريق براعم 2012 بعد الفوز ببطولة زد الودية للبراعم.

وقدم المستشار مرتضى منصور التهنئة لطارق يحيى مدير قطاع المدرسة والجهاز الفني والإداري والبراعم، موجها التهنئة في حديثه للبراعم "انتم مستقبل الزمالك.. قطاع الناشئين الكنز الذي يملكه النادي .



وفاز براعم الزمالك على الأهلي في نهائي البطولة بنتيجة 3-2 بركلات الجزاء الترجيحية، وحقق الفريق الفوز على الجونة وبيراميدز وزد ثم الفوز في النهائي على الفريق الأحمر.



وحرص طارق يحيى مدير قطاع المدرسة الأساسية "البراعم" وأسامة حسن المدير الفني للمدرسة، و محمد صبحي المدير الإداري، على التواجد أثناء التكريم.



ويقود الفريق أحمد عبدالله مديرا فنيا، و يعاونه محمد صابر وأحمد جمال مدربين مساعدين، وليد عبد الكريم مدرب حراس، مجدي قاصد إداري للفريق، هشام رسلان أخصائي تأهيل، عمر عبد العزيز وحازم فوزي عمال مهمات.