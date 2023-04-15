مجلس أبوظبي يطرح تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، طرح تذاكر مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، التي ستقام على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، الجمعة 5 مايو 2023، في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

وقسمت حصة تذاكر كل فريق إلى 6 فئات تبدأ بسعر 25 درهم بخلاف مقاعد الـ VIP، وبمجرد الإعلان عن التذاكر تم بيع عدد كبير منها.

ونفدت 5 فئات من تذاكر المدرجات الخاصة بالأهلي، في حين يتبقى فقط فئتين بسعر 200 و240 درهم، وعلى الناحية الأخرى نفدت تذاكر 3 فئات من حصة الزمالك، ويتبقى 4 فئات بأسعار 100 و160 و240 و320 درهم.

سعر الدرهم الإماراتي يعادل اليوم بالجنيه المصري 8.34 جنيه.

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