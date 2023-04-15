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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مطلب عاجل من الجامعة العربية لجميع الأطراف في السودان ..فيديو

حسام زكي
حسام زكي

علق السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على تطورات الأوضاع في السودان.

 

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وقال حسام زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الوضع في السودان صعب ودقيق".

وتابع حسام زكي:"  منطق المواجهة المسلحة مختلف عن منطق اللجوء الى الحوار والحسم  من خلال السياسة".

وأكمل حسام زكي:"  نطالب الأطراف في السودان العودة إلى منطق الحوار والمسار السياسي، ونأمل أن يكون هناك استجابة إلى مطلب الجامعة العربية".

ولفت حسام زكي:"  من خلال متابعة تصريحات الجانبين في السودان نرصد  استمرار منطق المواجهة المسلحة، وعدم الرغبة في إعطاء منطق الحوار فرصة في اللحظة الحالية".

وتابع حسام زكي:"  مستمرون في تمسكنا وضغطنا في إطار الحوار والمسار السياسي لتهدئة الأوضاع في السودان".

الجامعة العربية السودان مصر أحمد موسى اخبار التوك شو

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