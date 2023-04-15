مطلب عاجل من الجامعة العربية لجميع الأطراف في السودان ..فيديو

علق السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على تطورات الأوضاع في السودان.

وقال حسام زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الوضع في السودان صعب ودقيق".

وتابع حسام زكي:" منطق المواجهة المسلحة مختلف عن منطق اللجوء الى الحوار والحسم من خلال السياسة".

وأكمل حسام زكي:" نطالب الأطراف في السودان العودة إلى منطق الحوار والمسار السياسي، ونأمل أن يكون هناك استجابة إلى مطلب الجامعة العربية".

ولفت حسام زكي:" من خلال متابعة تصريحات الجانبين في السودان نرصد استمرار منطق المواجهة المسلحة، وعدم الرغبة في إعطاء منطق الحوار فرصة في اللحظة الحالية".

وتابع حسام زكي:" مستمرون في تمسكنا وضغطنا في إطار الحوار والمسار السياسي لتهدئة الأوضاع في السودان".