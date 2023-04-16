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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ضجة في أسواق الهواتف بعد تسريبات عن المنافس الأقوى لـ iPhone 15 Pro Max 

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra

مع اقتراب إطلاق هواتف iPhone 15 من شركة آبل الأمريكية، والتي يتم اعتبارها على أنها أفضل هواتف قادمة في 2023 ، أثارت بعض التسريبات عدد من مواصفات هاتف Galaxy S24 Ultra الأفضل في سلسلة سامسونج القادمة، والذي يتم اعتباره المنافس لـ iPhone 15 Pro Max . 

 

وبحسب GSMArena فإن هاتفي Galaxy S24 Ultra و iPhone 15 Pro Max سيدخلان منافسة شرسة للغاية نظرا للإمكانات الفائقة التي يتمتع بها كل منهما، كما أن ظهور التسريبات عن قدرات Galaxy S24 Ultra سيحدث ضجة كبيرة في أسواق الهواتف الذكية. 

 

وتشير التسريبات إلى أن شركة سامسونج تتجه إلى تغيير كبير في تصميم هاتفها Galaxy S24 Ultra الرائد، حيث ستقوم الشركة بالتخلي عن كاميرا من الكاميرات الأربع التي تتميز بها هواتف Ultra من فئة Galaxy S الرائدة من سامسونج. 

  

واعتادت سامسونج منذ عام 2021 على إطلاق طرازات Ultra في تشكيلة Galaxy S التي تضم أربع كاميرات خلفية ، اثنتان منها عبارة عن وحدات كاميرا تليفوتوجرافية مع تقريب 3x مرتبطة بوحدة تقريب 10x periscope. ولكن هذا الأمر سيتغير مع الرائد القادم ليشبه iPhone 15 Pro Max. 

التصميم المتوقع لهاتف Galaxy S24 Ultra 

كما تعمل سامسونج على إزالة ميزة التقريب 3x من هاتف Galaxy S24 Ultra  مع استبدالها بكاميرا بعدسة periscope المقربة، كما ستعمل الشركة على  استبدال ميزة التقريب 3x لتصدر بدلا منها عدسة أخرى مع ميزة التقريب 10x.

 

كما سيحصل هاتف Galaxy S24 Ultra على الجيل الثالث من معالجات سناب دراجون من شركة كوالكوم الأمريكية، والتي تعد أفضل معالج لهواتف أندرويد الأمر الذي سيجعلها تتنافس أيضا مع معالج آبل A17 المخصص لهاتف iPhone 15 Pro Max. 

 

 

 

 

 

 

 

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