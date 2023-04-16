محافظ الجيزة يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد بالكنيسة الأرثوذكيسية

قدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مساء أمس السبت التهنئة الي الأقباط الأرثوذكس بمناسبة عيد القيامة المجيد وذلك خلال حضور المحافظ لقداس عيد القيامة بالكنيسة الأرثوذكسية بشارع مراد بالجيزة حيث كان فى إستقباله الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة أن تماسك الشعب المصرى ووحدته هى الدعامة الرئيسية للاستقرار والتنمية مشيراً إلى توصية رئيس الجمهورية الدائمة للشعب المصرى بمختلف المحافل بالعمل على قلب رجل واحد لتحقيق الأهداف وأن مصر قادرة بقيادتها وحكمة رجال الدين ووحدة الشعب على تخطى كافة التحديات.

من جانبه تقدم الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة بالشكر لمحافظ الجيزة وقيادات المحافظة التنفيذية والشعبية للمشاركة فى الإحتفال بعيد القيامة المجيد، داعياً بأن تنعم مصر دائماً بالمحبة والإخاء وأن يوفق قياداتها لمزيد من التقدم والنجاح.

ورافق المحافظ خلال زيارته اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة و هند عبد الحليم نائب المحافظ والسيد محمد نور السكرتير المساعد ومديرى المديريات وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالجيزة ورئيس جهاز التفتيش و رئيس هيئة النظافة ورئيس حي جنوب الجيزة.