محمود أبو الدهب: كولر نجح في تطبيق سياسة التدوير بين لاعبي الأهلي

أكد محمود أبو الدهب لاعب الأهلي السابق، أن بصمات السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي ظهرت مبكراً هذا الموسم بسبب النتائج الجيدة التي يحققها الفريق الأحمر.

وقال محمود أبو الدهب عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: “مروان عطية مكسب كبير للأهلي وظهرت بصماته بشكل واضح مع القلعة الحمراء تحت قيادة السويسري مارسيل كولر”.

وتابع محمود أبو الدهب: "السويسري مارسيل كولر نجح في تطبيق سياسة التدوير بين جميع لاعبي الأهلي خلال المباريات الماضية سواء في الدوري المصري أو دوري أبطال أفريقيا".