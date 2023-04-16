محمود أبو الدهب: لا يمكن الحُكم على "أوسوريو" في مباراة السوبر

أكد محمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق أنه من المبكر الحكم على خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد لفريق الزمالك بعد توليه المهمة الفنية للقلعة البيضاء بشكل رسمي.

وقال محمود أبو الدهب عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" لا يمكن الحُكم على "أوسوريو" في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي يوم 5 مايو المقبل بسبب توليه المهمة الفنية للقلعة البيضاء منذ فترة قصيرة.

وتابع:" كنت أتمنى استمرار "مدحت عبد الهادي" لنهاية الموسم وناصر منسي مكسب كبير لهجوم الزمالك بعد تألقه في الفترة الماضية".