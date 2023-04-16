مؤلف كتاب استراتيجية أوسوريو: شخصيته القيادية سبب كتاباتي عنه

كشف خورخي أندرياس بيرموديز مؤلف كتاب "استراتيجية أوسوريو" الدافع الذي جعله يؤلف كتابا عن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للزمالك.

وقال خورخي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أعتقد أن الدافع الذي جعلني أكتب عن أوسوريو يعود إلى الخبرات والمعرفة التي يمتلكها خوان كارلوس أوسوريو، أعتقد أن منهجيته وأسلوبه وطريقة لعبه ومسيرته وتاريخه كانت كلها أشياء مثيرة للاهتمام للكتابة عنها".

أضاف: "شخصيته القيادية أيضاً وقدرته على الإدارة كلها أشياء ملفتة جداً لتأليف كتاب والحديث عنها وقد كان بالفعل كل هذا ما دفعني أن أجمع كل هذه المعلومات وأن أقنعه أيضاً لنكتب هذا الكتاب سوياً وأن نحاول أن نقدم شيئاً مفيداً لكرة القدم في بلدنا وفي إقليمنا".



واختتم:"أوسوريو هو مدرب من طراز رفيع ويمتلك خبرة كبيرة وبطبيعة الحال كان لديه الكثير من الأشياء ليسردها، صحيح أننا لم نحكٍ كل شيء في الكتاب، لكننا ذكرنا عدد كبير من الأمور التي أراد أن يسردها من أجل صالح كرة القدم أيضاً".