مؤلف كتاب استراتيجية أوسوريو يكشف عن أصعب مواقف مدرب الزمالك الجديد

كشف‏ خورخي أندرياس بيرموديز مؤلف كتاب "استراتيجية أوسوريو" لخوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك الجديد أهم أفكار المدير الفني الكولومبي.

قال خورخي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فيما يتعلق بتفاصيل الكتاب والأفكار المهمة وفلسفته، أعتقد أن هذا يكمن في طريقة لعبه ومنهجيته في التدريب والتي هي منهجية حديثة ومعاصرة وفعالة وشاملة، أسلوب لعبه مكتمل تماماً، ولديه فكرة واضحة وشاملة، حسه القيادي وقدرته على الإدارة".

أضاف: " أعتقد أن الكتاب يتحدث بشكل تفصيلي عن كل هذه الأمور، هذه هي الجوانب المهمة في الكتاب، أن نفهم كيف يرى الطريقة المثلى التي يمكن لأي فريق أن يلعب بها، وكيف يمكن للفريق أن يعمل ويتدرب من أجل أن يصل إلى المستوى المطلوب. وكيف يمكن تطوير الجانب التكتيكي لدى اللاعبين بمعنى أن اللاعب من الممكن أن يلعب أكثر من دور خلال المباراة كذلك المرونة عند تغيير أنظمة اللعب أو اللاعبين بالإضافة إلى قناعاته وأفكاره، حول هذه الأمور يتمحور الكتاب، إنه كتاب كروي خالص".

واختتم:"مواقف صعبة مر بها أوسورويو وغيرت شخصيته: أعتقد أنهما آخر تجربتين: التجربة الأولى كانت عند عودته إلى فريق أتليتيكو ناسيونال في كولومبيا حيث حقق الكثير من النجاحات وقضى أفضل السنوات في مسيرته، لكن العودة مرة أخرى لم تكن جيدة، هذا بالإضافة للتجربة الأخيرة في أميريكا دي كالي، واحد من أكبر الفرق في كولومبيا، أراد أن يطبق في هذا النادي منهجية متقدمة جداً، لكنه كان مناقض للفكر والثقافة الكروية الكولومبية وبالتالي حدث ما يمكن أن نسميه صدام ثقافي ولم تسر التجربة على ما يرام.

أعتقد أن هاتين التجربتين تسببتا في أن يعيد التفكير في هذه الأفكار والأساليب من جديد وطريقة التدريب، وتفهم بأنه يجب عليه أن يتأقلم هو مع الأجواء والإطار الذي يعمل فيه وليس العكس".