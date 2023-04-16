مؤلف كتاب استراتيجية أوسوريو: والده سبب غيابه عن التدريب.. والمدرب يسمع للجميع

كشف‏ خورخي أندرياس بيرموديز مؤلف كتاب "استراتيجية أوسوريو" سبب ابتعاد خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للزمالك عن التدريب لفترة طويلة قبل تولي المهمة الفنية للأبيض.



قال خورخي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لماذا غاب أوسوريو لمدة عام تقريبا عن التدريبً؟ أعتقد أن هذا يعود إلى أمور عائلية، يتعلق الأمر بموضوع والده وهو الأمر الذي جعله يختار الابتعاد لفترة من الوقت وثانيناً إيجاد المكان المناسب للعمل في ظروف إيجابية وضمانات جيدة، هو استقبل الكثير من العروض لكنه رفضها حسبما عرفت، وبالتالي في الزمالك في القاهرة وجد الظروف المناسبة ووجد الدعم المطلوب ليواصل في مسيرته كمدرب أعتقد أن هذه كانت الأسباب التي جعلته يستمر لأكثر من عام تقريباً بعيداً عن التدريب".

أضاف:" موضوع والده والبحث عن المكان المناسب الذي يوفر له الأجواء المناسبة للقيام بعمله".

وعن تعامله مع إدارات الأندية قال:" أوسوريو هو شخص محترم منفتح على الجميع، كما أنه شخص يعرف كيف يسمع الآخرين ويحب أن يسمع للجميع كانوا محقين أم لا، أعتقد أن في هذا الصدد لن يكون هنالك أي مشكلة، لأنه شخص يحترم الجميع ويحسن الاستماع طالما كان هنالك أيضاً احترام من الآخر، لأن الاحترام في نهاية المطاف يجب أن يكون متبادلاً أيضاً".



وعن تعامله مع اللاعبين قال:"هو قائد من الطراز الأول، أعتقد أن هذه واحدة من الصفات التي يتميز بها... كيف يمكن أن يقود اللاعبين في غرفة الملابس؟ هو مدرب له تأثير على اللاعبين ويتمتع بالمصداقية واللاعبون يحترمونه فمن خلال عمله واحترافيته يكسب هذا الاحترام".



واختتم: "مع وسائل الاعلام، علاقته طيبة معهم، هو جاهز للرد على كل الأسئلة طالما يتعلق الأمر بأسلوب اللعب وكرة القدم، هو شخص يعشق الحديث عن كرة القدم وأساليب اللعب مع وسائل الاعلام، يحب ذلك جداً، ويخصص وقت طويل للحديث عن أسلوب اللعب مع وسائل الاعلام، هو منفتح تماماً للحديث عن ذلك".