عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مؤلف كتاب استراتيجية أوسوريو يبشر جماهير الزمالك: مسيرته ستكون طويلة في مصر

الزمالك
الزمالك

تحدث‏ خورخي أندرياس بيرموديز مؤلف كتاب "استراتيجية أوسوريو" عن الموسم الأهم في مسيرة خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك الجديد.

وقال خورخي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"أعتقد حقبته الأولى مع أتليتيكو ناسيونال هي الأهم حينما حقق الكثير من النجاحات وفاز بالعديد من الألقاب، استمر هناك ثلاثة سنوات ونصف أو 4 سنوات تقريباً، كوّن فريقاً قوياً، ليس فقط في كولومبيا ، فريق فاز بالكثير من البطولات على الصعيد الدولي، ووصل إلى الكثير من النهائيات على الصعيد القاري، أعتقد أن تلك الحقبة كانت الأكثر نجاحاً لـ أوسورو كمدرب، وفي المكسيك أيضاً عندما نجح مع المنتخب المكسيكي في هزيمة العملاق منتخب ألمانيا، كان ذلك في كأس العالم في روسيا وألمانيا كانت حاملة اللقب حينها، وبطلة كأس القارات وكان منتخباً مرعباً وبخطة متقنة نجح اوسوريو في هزيمتهم في دور المجموعات، إذاً حقبته في المكسيك كانت جيدة جداً أيضاً"


واختتم:"أعتقد أن أوسوريو يمتلك كل العوامل التي تساعده على النجاح في مصر في نادي الزمالك والذي هو فريق كبير ومن أعظم الفرق ليس فقط في مصر لكن على الصعيد العربي والإفريقي أيضاً ومن خلال خبرته ومعرفته وجاهزيته ومقدراته التدريبية، فهو مدرب صاحب فكر حديث وعصري في كل شيء في التدريب وأساليب اللعب وفي كل ما يتعلق مع الجانب النفسي والذهني للاعبين أيضاُ .إذاً أعتقد أنه يمتلك كل العوامل للنجاح هناك، كان يحتاج فقط أن يجد النادي المناسب، وأعتقد أن الزمالك يتوفر على ما يحتاج له، كما أنه يحتاج أيضاً أن يكوّن علاقة طيبة مع الجماهير ومجلس الإدارة ومع الللاعبين وإذا اجتمعت كل هذه العوامل معاً ، أعتقد أن مسيرة أوسوريو ستكون طويلة وناجحة في نادي الزمالك وفي كرة القدم المصرية"

أوسوريو الزمالك مدرب الزمالك الجديد خوان كارلوس أوسوريو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفأجاة.. السبت أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة

أول تحرك من الأهلي بعد سباب جماهيره لشيكابالا

تبدأ من 50 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن اليوم الأحد

دعاء ليلة القدر .. ردد أفضل 410 أدعية مستجابة تفتح لك الأبواب المغلقة

ذات عائد تراكمي.. طرح شهادة جديدة بفائدة 39%| تفاصيل

تراجع الذهب عالميا.. وأقل سعر لعيار 21 الآن

اليوم.. القضاء يحدد مصير مرتضى منصور

قائد قوات الدعم السريع السودانية: القوات المصرية بأمان..ونأسف لظهور مقاطع فيديو لهم

ترشيحاتنا

الجيش السوداني ينفي حصار مليشيات الدعم السريع للقيادة العامة

إنفينيتي QX50 موديل 2023 الجديدة تظهر بتجهيزات مميزة |شاهد

سعر الدولار في البنوك اليوم 16-4-2023

كيفية صلاة الصبح لمن فاته الفجر .. أمين الإفتاء يصحح اعتقادا خاطئا

الحزن يخيم على أهالي جرجا بسوهاج بعد وفاة إمام مسجد أثناء التهجد

تحذير عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنلبس صيفي ولا شتوي.. مفاجأة في الطقس أول أيام العيد

بـ3 آلاف تمرينة ضغط.. أسترالي يدخل موسوعة جينيس

شاهد أول كتاب مطبوع في العالم.. يعرض لأول مرة منذ 50 عاما

مسلسلات رمضان الحلقة 24.. إجهاض زينة في جعفر العمدة وجدعنة مصطفى شعبان في بابا المجال

فيديو

اتهموها بشرب الخمور في رمضان.. كيف ردت نوال الزغبي؟| فيديوجراف

عبد القادر يستعد للانتقال إلى ـسيسكا موسكو وديانج لـ بشكتاش التركي |فيديو

ماذا يحدث بالسودان .. البرلمان العربي قلِق ومصر توقف رحلات الطيران للخرطوم

أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ