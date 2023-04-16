مؤلف كتاب استراتيجية أوسوريو يبشر جماهير الزمالك: مسيرته ستكون طويلة في مصر

تحدث‏ خورخي أندرياس بيرموديز مؤلف كتاب "استراتيجية أوسوريو" عن الموسم الأهم في مسيرة خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك الجديد.

وقال خورخي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"أعتقد حقبته الأولى مع أتليتيكو ناسيونال هي الأهم حينما حقق الكثير من النجاحات وفاز بالعديد من الألقاب، استمر هناك ثلاثة سنوات ونصف أو 4 سنوات تقريباً، كوّن فريقاً قوياً، ليس فقط في كولومبيا ، فريق فاز بالكثير من البطولات على الصعيد الدولي، ووصل إلى الكثير من النهائيات على الصعيد القاري، أعتقد أن تلك الحقبة كانت الأكثر نجاحاً لـ أوسورو كمدرب، وفي المكسيك أيضاً عندما نجح مع المنتخب المكسيكي في هزيمة العملاق منتخب ألمانيا، كان ذلك في كأس العالم في روسيا وألمانيا كانت حاملة اللقب حينها، وبطلة كأس القارات وكان منتخباً مرعباً وبخطة متقنة نجح اوسوريو في هزيمتهم في دور المجموعات، إذاً حقبته في المكسيك كانت جيدة جداً أيضاً"



واختتم:"أعتقد أن أوسوريو يمتلك كل العوامل التي تساعده على النجاح في مصر في نادي الزمالك والذي هو فريق كبير ومن أعظم الفرق ليس فقط في مصر لكن على الصعيد العربي والإفريقي أيضاً ومن خلال خبرته ومعرفته وجاهزيته ومقدراته التدريبية، فهو مدرب صاحب فكر حديث وعصري في كل شيء في التدريب وأساليب اللعب وفي كل ما يتعلق مع الجانب النفسي والذهني للاعبين أيضاُ .إذاً أعتقد أنه يمتلك كل العوامل للنجاح هناك، كان يحتاج فقط أن يجد النادي المناسب، وأعتقد أن الزمالك يتوفر على ما يحتاج له، كما أنه يحتاج أيضاً أن يكوّن علاقة طيبة مع الجماهير ومجلس الإدارة ومع الللاعبين وإذا اجتمعت كل هذه العوامل معاً ، أعتقد أن مسيرة أوسوريو ستكون طويلة وناجحة في نادي الزمالك وفي كرة القدم المصرية"