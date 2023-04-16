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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيلون ماسك يؤسس شركة للذكاء الاصطناعي بعد التحذير منه

أخبار التكنولوجيا.. تحذير من جوجل لمستخدمي كروم ونصائح بعدم الرومانسية على فيسبوك وإنستجرام

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

احذر الرومانسية على فيسبوك وإنستجرام .. تفاصيل

 

مع تزايد المواعدة عبر الإنترنت، وجد المحتالون طرقًا للاستفادة من الناس من خلال سرد قصص رومانسية مقنعة، حيث انتشرت هذه الحيل وتطورت إلى طرق أكثر تعقيدًا لكسب ثقة الضحايا، ووفقًا لتقرير لجنة التجارة الفيدرالية، فإن الطريقة الأكثر شيوعًا التي استطاع بها المحتالون سرقة ضحاياهم عبر الإنترنت - العام الماضي-  كانت عبر تطبيق إنستجرام بنسبة 29٪ وفيسبوك 28٪.

 

ازدواجية المعايير .. إيلون ماسك يعتزم تأسيس شركة للذكاء الاصطناعي بعد التحذير من خطورته

 

يستعد رجل الأعمال ومالك تويتر، إيلون ماسك لإطلاق شركة جديدة للذكاء الاصطناعي تسمى X.AI ، والمقرر أن تدخل المنافسة بقوة مع شركة OpenAI التي قدمت أداة ChatGPT في أواخر العام الماضي، وذلك بعد فترة قصيرة من تحذير ماسك نفسه من خطورة الذكاء الاصطناعي.

 

FBI يطلق تحذيرا لجميع مستخدمي Gmail و Outlook بشأن اختراق الحسابات البنكية


أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، تحذيرًا، لجميع مستخدمي Gmail و Outlook  بشأن رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على روابط ضارة، والتي يمكن استغلالها لاختراق حسابات المستخدمين البنكية.  

 

اختراق فوري .. تحذير عاجل من جوجل لجميع مستخدمي متصفح كروم


أطلقت شركة جوجل تحذيرا لجميع مستخدميها بضرورة تحديث عاجل تم إطلاقه لمتصفح Chrome كروم، من أجل إصلاح ثغرة أمنية شديدة الخطورة تسمى  Zero-Day تم استغلالها بشكل نشط مما يعرض ملايين المستخدمين للاختراق الفوري.    

 

هواوي تحقق أحلام مستخدمي الفئة المتوسطة بهذا الهاتف .. تفاصيل


تستعد شركة هواوي الصينية لإطلاق هاتف جديد بمواصفات مميزة خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث سينطلق تحت اسم هاتف Huawei Enjoy 60X مع عدد من القدرات الفائقة وسعر مناسب، كما سيكون الهاتف مخصصا للشباب والفئة المتوسطة.

 

ضجة في أسواق الهواتف بعد تسريبات عن المنافس الأقوى لـ iPhone 15 Pro Max


مع اقتراب إطلاق هواتف iPhone 15 من شركة آبل الأمريكية، والتي يتم اعتبارها على أنها أفضل هواتف قادمة في 2023 ، أثارت بعض التسريبات عدد من مواصفات هاتف Galaxy S24 Ultra الأفضل في سلسلة سامسونج القادمة، والذي يتم اعتباره المنافس لـ iPhone 15 Pro Max .

 

موبايل أم كاميرا رقمية .. تسريبات تكشف عن هاتف متطور من شاومي


كشفت تسريبات جديدة المزيد من التقاصيل حول هاتف شاومي المرتقب Xiaomi 13 Ultra، وهو يعد أفضل هاتف ذكي بكاميرا متطورة لعام 2023، حيث الشركة تركز بشدة على قدرات التصوير في الهاتف.

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