أخبار التكنولوجيا.. تحذير من جوجل لمستخدمي كروم ونصائح بعدم الرومانسية على فيسبوك وإنستجرام

إيلون ماسك يؤسس شركة للذكاء الاصطناعي بعد التحذير منه

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مع تزايد المواعدة عبر الإنترنت، وجد المحتالون طرقًا للاستفادة من الناس من خلال سرد قصص رومانسية مقنعة، حيث انتشرت هذه الحيل وتطورت إلى طرق أكثر تعقيدًا لكسب ثقة الضحايا، ووفقًا لتقرير لجنة التجارة الفيدرالية، فإن الطريقة الأكثر شيوعًا التي استطاع بها المحتالون سرقة ضحاياهم عبر الإنترنت - العام الماضي- كانت عبر تطبيق إنستجرام بنسبة 29٪ وفيسبوك 28٪.

يستعد رجل الأعمال ومالك تويتر، إيلون ماسك لإطلاق شركة جديدة للذكاء الاصطناعي تسمى X.AI ، والمقرر أن تدخل المنافسة بقوة مع شركة OpenAI التي قدمت أداة ChatGPT في أواخر العام الماضي، وذلك بعد فترة قصيرة من تحذير ماسك نفسه من خطورة الذكاء الاصطناعي.



أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، تحذيرًا، لجميع مستخدمي Gmail و Outlook بشأن رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على روابط ضارة، والتي يمكن استغلالها لاختراق حسابات المستخدمين البنكية.



أطلقت شركة جوجل تحذيرا لجميع مستخدميها بضرورة تحديث عاجل تم إطلاقه لمتصفح Chrome كروم، من أجل إصلاح ثغرة أمنية شديدة الخطورة تسمى Zero-Day تم استغلالها بشكل نشط مما يعرض ملايين المستخدمين للاختراق الفوري.



تستعد شركة هواوي الصينية لإطلاق هاتف جديد بمواصفات مميزة خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث سينطلق تحت اسم هاتف Huawei Enjoy 60X مع عدد من القدرات الفائقة وسعر مناسب، كما سيكون الهاتف مخصصا للشباب والفئة المتوسطة.



مع اقتراب إطلاق هواتف iPhone 15 من شركة آبل الأمريكية، والتي يتم اعتبارها على أنها أفضل هواتف قادمة في 2023 ، أثارت بعض التسريبات عدد من مواصفات هاتف Galaxy S24 Ultra الأفضل في سلسلة سامسونج القادمة، والذي يتم اعتباره المنافس لـ iPhone 15 Pro Max .



كشفت تسريبات جديدة المزيد من التقاصيل حول هاتف شاومي المرتقب Xiaomi 13 Ultra، وهو يعد أفضل هاتف ذكي بكاميرا متطورة لعام 2023، حيث الشركة تركز بشدة على قدرات التصوير في الهاتف.